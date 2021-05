EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Levante vs. Barcelona de LaLiga por internet en streaming y TV

Los de Koeman se juegan su última carta para pelear por el título de liga en España, ya que de ganar le meten presión a los de Madrid.

Levante y Barcelona abren la jornada 36 de LaLiga con los nervios a todo lo que da porque la pelea por el título entra en su fase final y el dramatismo está asegurado.

Los de Koeman intentarán ganar para llegar al primer lugar de forma provisional, ya que Atlético y Real Madrid juegan el miércoles y jueves, respectivamente. Meter presión es el objetivo de los blaugranas para intentar alcanzar ese título que salvaría su temporada.

Ansu Fati y Philippe Coutinho son las únicas bajas para los culés, mientras que por el Levante hay muchas dudas debido a los últimos resultados, pero al menos respiran con tranquilidad porque ya están matemáticamente salvados.

El partido pinta para tener goles, por eso en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA LEVANTE VS. BARCELONA?

PARTIDO Levante - Barcelona FECHA Martes 11 de mayo ESTADIO Ciudad de Valencia, Valencia HORARIO 22:00 de España; 15:00 de México y Colombia; 16:00 de Chile; 17:00 de Argentina

¿CÓMO Y DÓNDE VER LEVANTE VS. BARCELONA EN VIVO POR TV?

Para disfrutar el partido de la Fecha 36 por televisión totalmente en vivo, en España lo podrán ver quienes tengan acceso a los canales de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica se mira por DIRECTV Sports, mientras que en México las transmisión es por SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 2 (M48 O117)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar

LaLiga TV M1 (Bar) 22:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) 17:00 de ARG; 16:00 de CHI; 15:00 de COL México SKY Sports (504-546) 15:00

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Levante vs. Barcelona por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Blue to Go, ESPN Play, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.