EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Chelsea vs. Real Madrid por internet en streaming y TV

Zidane y Tuchel definen el segundo equipo que acompañará al Manchester City en la final de la Champions League.

Chelsea y Real Madrid protagonizan el partido de vuelts de las semifinales más esperado de la Champions League. Ingleses y españoles se encuentran en una serie bastante pareja tras culminar la ida en empate a uno.

Zidane y Tuchel no se guardarán nada e irán con lo mejor que tienen, salvo algunas bajas por lesión como Mateo Kovacic, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Fede Valverde, Varane y Ramos, estos dos últimos en duda por molestias.

Los dos equipos ganaron en sus partidos del fin de semana pasado, por lo que en este encuentro los goles están asegurados. Por ello en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso europeo.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA CHELSEA VS. REAL MADRID?

PARTIDO Chelsea - Real Madrid FECHA Miércoles, 5 de mayo ESTADIO Stamford Bridge, Londres HORARIO 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina

¿CÓMO Y DÓNDE VER CHELSEA VS. REAL MADRID EN VIVO POR TV?

Para disfrutar el partido de vuelta de la Champions League por televisión totalmente en vivo, en España lo podrán ver quienes tengan acceso a los canales de Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica y México las transmisión es por ESPN y FOX Sports.

ZONA CANAL HORARIO España M. Liga de Campeones UHD (M441 O115)

M. Liga de Campeones (M50 O114)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica ESPN

ESPN 2 16:00 de ARG; 15:00 de CHI; 14:00 de COL México FOX Sports

FOX Sports 2

ESPN

ESPN 2 14:00

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Chelsea vs. Real Madrid por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: ESPN Play, Blue to Go, FOX Play, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.