EN VIVO ONLINE: cómo ver Burnley vs. Wolves en streaming, por la Premier League

Los de Raúl Jiménez aún mantienen una pequeña esperanza de clasificar a la Champions League.

Wolverhampton y se enfrentan este 15 de julio por la Jornada 36 de la Premier League. Los están urgidos de los tres puntos que mantengan viva la esperanza de colarse a la siguiente UEFA .

Raúl Alonso Jiménez y Adama Traoré llegan como los grandes estandartes de Wolverhampton. Esta dupla deberá aparecer nuevamente para derrotar al Burnley, club que marcha en la décima posición del torneo inglés.

Por su parte, los Vinotintos aún mantienen vivo el sueño de llegar a puestos de , pero una derrota en casa ante los Wanderers podría terminar con sus aspiraciones. Un duelo con muchos intereses de por medio.

Más equipos

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Burnley - Wolves FECHA Miércoles 15 de julio del 2020 ESTADIO Estadio Turf Moor HORARIO 19:00 de (14:00 de , 13:00 de , y 12:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

: Pope; Taylor, Tarkowski, Long, Bardsley; McNeil, Brownhill, Westwood, Pieters; Rodríguez y Wood.

Wolverhampton Wanderers: Patrício; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Neves, Moutinho, Castro; Traoré, Jiménez y Jota.

LO QUE TIENES QUE SABER

Burnley llega al cotejo con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. En la última jornada logró sacarle el empate a un gol al .

En la primera vuelta de la actual campaña de la Premier League, ambas escuadras dividieron unidades en casa del Wolverhampton.

Wolverhampton busca cerrar de manera perfecta en la temporada para lograr uno de los dos puestos restantes para la UEFA Champions League. Leicester, y están en dicha pelea con los Wolves.

Raúl Alonso Jímenez es el actual goleador de los Wanderers con un total de 15 goles en la actual temporada de la Premier League.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.