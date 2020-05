EN VIVO ONLINE: Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera, por la eLiga Dimayor FIFA 20

Cuarto y último encuentro de la eLiga Dimayor para los Verdolagas, en la fase de grupos, que salieron a defender el segundo lugar de la zona y por lo tanto, su posibilidad de clasificar a la siguiente ronda del campeonato. Luego de un partido igualado aunque carente de definición por parte de Alianza, Jarlan Barrera firmó otra gran presentación para sentenciar la goleada y clasificación a Cuartos.

Aquí podrás encontrar todos los detalles del partido:

¡Un duelo espectacular nos espera esta noche! @APetrolera vs @nacionaloficial , ¿quién ganará? 🤔🎮 ¡A participar con #StayAndPlay ! pic.twitter.com/iGd9TZumEa

"Necesito un consejero que me ayude a salvar mi matrimonio, porque el tiempo que le he dado al Play me está dando problemas en la casa", Ricardo Jerez 🤣🤣🤣#StayAndPlay pic.twitter.com/rknbKoa3JU