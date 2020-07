EN VIVO ONLINE: cómo ver Real Madrid vs. Villarreal via streaming, por LaLiga 2019/20

El equipo de la capital española necesita una victoria ante el Submarino Amarillo para salir campeón de La Liga.

tiene todo a su favor para consagrarse campeón de La Liga. Sin embargo, en el camino se encuentra con el , un complicado obstáculo que necesita superar para materializar la conquista del campeonato español.

El equipo de Zinedine Zidane actualmente cuenta con 83 puntos y es uno de los equipos en mejor forma de . Desde la reanudación de La Liga, los Merengues cuentan sus partidos por victorias y solo han recibido tres goles.

En Goal te ofrecemos todas las opciones para ver el siguiente partido del Real Madrid, que podría marcar el rumbo definitivo de La Liga:

Más equipos

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Real Madrid - Villarreal -FECHA Jueves 16 de julio del 2020 ESTADIO Estadio Di Stéfano, Madrid HORARIO 21:00 de España (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo y Benzema.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Moreno; Chukwueze, Iborra, Anguissa, Cazorla; Gerard Moreno y Alcácer.

¿CÓMO LLEGAN?

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar + y Mi Tele en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar + y Mi Tele Movistar + y Mi Tele Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.