EN VIVO ONLINE: cómo ver Leganés vs. Real Madrid via streaming, por LaLiga 2019/20

El equipo de la capital española llega con la Copa en sus manos tras salir campeón de La Liga.

tiene todo bajo control luego de consagrarse campeón de La Liga. Sin embargo, Zinedine Zidane quiere mantener la racha de victorias en el campeonato local para llegar en gran forma al duelo ante el por la .

El equipo del francés actualmente cuenta con 86 puntos y es uno de los equipos en mejor rendimiento de . Desde la reanudación de La Liga, los Merengues cuentan sus partidos por victorias y solo han recibido cuatro goles.

En Goal te ofrecemos todas las opciones para ver el siguiente partido del Real Madrid, que podría marcar el rumbo definitivo de La Liga:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO - Real Madrid -FECHA Domingo 19 de julio del 2020 ESTADIO Estadio Municipal de Butarque, Leganés HORARIO 21:00 de España (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Leganés: Cuéllar, Rosales, Bustinza, Siovas, Tarín, Silva, Amadou, Roque Mesa, Assalé, Ruibal, Guerrero.

Real Madrid: Areola, Lucas, Militao, Ramos, Nacho, Casemiro, Isco, Valverde, Vinicius, Asensio, Benzema.

¿CÓMO LLEGAN?

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar + y Mi Tele en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar + y Mi Tele Movistar + y Mi Tele Sudamérica ESPN 2 y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.