EN VIVO ONLINE: cómo ver Brighton vs. Manchester United por streaming y TV, por la Premier League

La Jornada 32 tendrá un juego más que interesante entre dos equipos que todavía se juegan mucho.

La Premier League continúa, y aunque el título ya nadie puede quitárselo al , la pelea por los puestos europeos será una batalla sin cuartel. Entre los implicados está el , que visitará este martes 30 de junio al .

Los Red Devils no pueden dejar escapar más puntos si quieren mantenerse en el ritmo del y el , sabiendo que disputar la próxima le daría credibilidad al proyecto de Ole Gunnar Solskjaer. Por su parte, The Seagulls están únicamente seis puntos por arriba de zona de descenso.

A continuación, en Goal te presentamos toda la información que debes conocer previo al duelo a disputarse en The Amex Stadium, correspondiente a la Jornada 32 del campeonato inglés.

Más equipos

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Brighton vs Manchester United FECHA Martes 30 de junio del 2020 ESTADIO The Amex Stadium HORARIO 21:15 de (16:15 de , 15:15 de , y 14:15 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Brighton : Ryan; Lamptey, Dunk, Duffy, Burn; Propper, Bissouma, Moy; Gross, Trossard, Maupay.

Manchester United : De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic, Mata; Rashford, Greenwood, Martial.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

Brighton acumula tres triunfos como local consecutivos ante Manchester United.

Hasta el momento se han jugado cinco duelos entre Brighton y Manchester United en Premier League con un saldo de tres triunfos para los Red Devils y dos para The Seagulls.

Brighton no ha perdido ninguno de sus últimos tres juegos de Premier League, enfrentándose en ese lapso al Wolves, y )

Manchester United acumula siete juegos sin perder, la máxima racha del campeonato junto al Wolves.

En sus últimos 16 partidos de Premier League, Marcus Rashford acumula once goles y cuatro asistencias.

*Información vía: Opta

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.