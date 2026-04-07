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En vídeo... ¡Un aficionado saudí anuncia que cambia su equipo, pasando del Al-Hilal al Al-Nassr!

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
1ª División
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Arabia Saudita

Los dos grandes de la capital saudí, Riad, son los rivales históricos más destacados de la Liga Roshen

Un aficionado del Al-Hilal ha dado una gran sorpresa al decidir cambiar de equipo para animar al vecino y rival histórico, el Al-Nassr, durante la próxima temporada.

Al-Hilal y Al-Nassr son considerados los rivales tradicionales más destacados de la Liga Saudí, y compiten por el título en la temporada actual, en la que «El Mundial» lidera la clasificación con 70 puntos, con una ventaja de 5 puntos sobre «El Líder», que ocupa el segundo puesto.

Un aficionado del Al-Hilal, llamado Saad, llamó a la emisora saudí «UFM» para anunciar que cambiaba de equipo y que, a partir de ahora, sería seguidor del Al-Nassr.

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El aficionado dijo: «Hay un tema que me molesta por las entradas. Es cierto que soy seguidor del Al-Hilal, pero todo el mundo apoya al Al-Nassr, desde la afición hasta la directiva, hasta el punto de que han rebajado el precio de las entradas para sus partidos a 10 riales».

1ª División
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ALA
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ALN

Y añadió: «Por el contrario, en el Al-Hilal nadie hace lo mismo; el aficionado tiene que pagar 70 riales completos para asistir al próximo partido, y eso me desanima».

Y añadió: «Yo era fan del Al-Hilal y me gustaría asistir a todos los partidos, pero no puedo pagar 70 riales por cada partido siendo estudiante, así que ojalá fuéramos como el Al-Nassr».

Y continuó: «Lo que hace el Al-Nassr le está creando una nueva base de aficionados, ya sea por Cristiano Ronaldo o por otros motivos, y, para ser sincero contigo, mi lealtad al Al-Hilal ha disminuido y ahora ha aumentado hacia el Fares de Najd (Al-Nassr), y estaré presente en los próximos partidos del equipo».

Y concluyó: «Mi apego al Al-Nassr ha aumentado porque valora a su afición, y no hay otra como la suya, y porque el Al-Hilal también me decepcionó en la Liga de Campeones de Asia (la temporada pasada); vine desde Riad a Yeda para animarlo, pero no ganó el título».

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