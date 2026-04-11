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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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En vídeo: Salah marca un golazo ante el Fulham y recupera su mejor forma

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
M. Salah
Inglaterra
Egipto

El astro egipcio lleva dos partidos sin marcar en la Premier League

Mohamed Salah recuperó su olfato goleador en la Premier League al marcar esta noche ante el Fulham en Anfield, en la 32.ª jornada.

El Liverpool, obligado a ganar para aspirar a la Champions, cerró la primera parte con dos tantos de sus estrellas.

En el 40’, recibió un pase de Cody Gakpo y, con su característico efecto, batió al alemán Bernd Leno mientras la grada coreaba «El Rey Egipcio».

Su anterior tanto en la Premier databa de la jornada 29, en la derrota 1-2 contra el Wolverhampton.

Salah se había quedado fuera del duelo contra el París Saint-Germain en la ida de cuartos de la Champions, que acabó 0-2, por decisión técnica de Arne Slot; no obstante, hoy el técnico holandés lo devolvió al once.

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