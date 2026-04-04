El portugués Rubén Neves, centrocampista del Al-Hilal, criticó al árbitro del partido de su equipo contra el Al-Taawoun en la Liga Roshen de Arabia Saudí, y afirmó que el equipo es capaz de arrebatarle el título a su vecino y rival histórico, el Al-Nassr.

El Al-Hilal cayó en la trampa del empate con el Al-Taawoun por 2-2, durante el partido que les enfrentó este sábado en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

Nevez declaró, según informó el periodista saudí Hamad Al-Suwailhi a través de su cuenta oficial en «X»: «Después del partido hablé con el árbitro sobre una falta que no pitó a favor de Theo (Hernández) antes del gol del Al-Taawoun».

Y añadió: «(El árbitro) me dijo que no había falta, y ahora lo veo ante ustedes en el vídeo, hay una falta clara, tiene que estar seguro de su decisión y de lo que dice».

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En cuanto al empate, el astro portugués dijo: «Tenemos que mejorar, no podemos empatar en casa cuando estamos luchando por el título, es culpa nuestra».

Y añadió: «Aún quedan partidos por disputar en la liga y en la Liga de Campeones de Asia; la liga aún no ha terminado, y nos centraremos en el próximo partido».

Y concluyó: «La liga aún no ha terminado, al menos para nosotros. Quizá algunos crean que ha terminado, porque veo muchas cosas extrañas desde el pasado mes de enero, y cosas que nos cuesta aceptar, pero lucharemos hasta el final».

Cabe recordar que el empate sitúa al Al-Hilal en segunda posición de la clasificación de la Liga Saudí con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por delante del Al-Ahli, tercero.