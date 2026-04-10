En vídeo: Mohamed Salah salva su difícil temporada con una «jugada mágica»

Mohamed Salah, estrella del Liverpool, ha obtenido su primer galardón individual de la temporada al ganar el premio al mejor gol de marzo.

Este reconocimiento llega en un momento de bajo rendimiento goleador: solo ha marcado cinco tantos en la Premier League, tres en la Liga de Campeones y dos en la FA Cup.

Su magnífico tanto —un disparo con efecto ante el Galatasaray— recibió la mayoría de los votos en la web del club, superando al libre directo de Dominik Szoboszlai contra el Tottenham.

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Ese tanto, marcado desde fuera del área en Anfield, lo convirtió en el primer africano en llegar a 50 goles en la competición.

El primer tanto de Szoboszlai en ese mismo partido (que acabó 4-0) quedó tercero. El otro gol de Salah, un disparo lejano al Wolverhampton, fue cuarto. mientras que el tanto en solitario de Seri Holland con el Liverpool femenino ante el Everton se situó quinto.