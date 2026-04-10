En vídeo: los jugadores del Al-Ittihad de Yeda se rebelan contra Conceição antes de la gira por Asia

El técnico portugués Sergio Conceição ha generado división en el Al-Ittihad de Yeda, justo antes del inicio de la fase de clasificación de la Liga de Campeones de Asia, en un clima de malestar entre los jugadores.

El martes debutará en la fase de grupos ante el Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Riad.

El periodista saudí Abdulrahman Al-Humaidi declaró en el programa «Nadina» de «MBC1»: «El segundo día de Eid al-Fitr se reunió la junta directiva para destituir a Conceição».

Añadió que la decisión la impulsó el director deportivo, Ramón Planes, mientras que el presidente, Fahd Sindi, discrepaba.

Sindi prefería mantenerlo y, en una nueva reunión, convenció a Planes de que destituirlo entonces generaría inestabilidad.

Finalmente, Planes reculó y desistió de su intención.

Al-Hamidi también detalló los hechos tras la derrota 3-4 ante Neom el miércoles en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Tras perder contra Neom, el técnico habló con dureza al plantel, que rechazó su método y pidió a la directiva su cese.

El equipo atraviesa un momento delicado desde que Conceição reemplazó a Laurent Blanc en octubre: en 33 partidos suma 17 victorias, 7 empates y 9 derrotas.