En vídeo: La estrella marroquí se niega a celebrar su gol en La Liga

El Real Betis empató 1-1 con Osasuna el domingo en la jornada 31 de La Liga.

El marroquí Abdel Samad El Zalzouli abrió el marcador para el Betis en el minuto 7.

El marroquí no celebró el tanto por respeto a su exequipo.

El tanto local lo firmó Antti Budimir de penalti en el 40.

El Betis no vuelve a ganar en Liga desde el 15 de febrero.

Desde su triunfo 2-1 sobre Mallorca, el Betis ha igualado con Rayo, Sevilla, Celta y Espanyol, y ha caído ante Getafe y Athletic.

El Betis suma 46 puntos y es quinto, mientras que Osasuna tiene 39 y está noveno.

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