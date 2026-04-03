La Liga Saudí Roshen ha dado a conocer los árbitros de los partidos de este viernes, correspondientes a la vigésimo séptima jornada de la competición.

El partido más destacado de la jornada de hoy será el que enfrentará al Al-Nassr, líder de la clasificación, y al Al-Najma, colista, en el estadio Al-Awal Park.

La Liga ha asignado la dirección arbitral del partido al árbitro saudí Abdullah Al-Shehri, que contará con la colaboración de Saad Al-Shabrami y Hassan Al-Salam como árbitros asistentes, Abdullah Al-Owaidan como cuarto árbitro y Raed Al-Zahrani como árbitro de vídeo, asistido por Mufarrah Al-Hassan.

Lee también... Jesús: «La selección saudí me negoció... y esta es mi postura respecto a su dirección en el Mundial»

El árbitro Abdullah Al-Shehri tiene momentos destacados con el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, antes de volver a enfrentarse a él en el partido contra Al-Najma, ya que le ha provocado un gran enfado en dos ocasiones durante la presente temporada.

Todo comenzó el sábado 18 de octubre pasado, cuando el Al-Nassr recibió al Al-Fateh en el estadio Al-Awal Park, en la quinta jornada de la Liga Roshen, partido que terminó con la victoria del «Al-Alamy» por 5-1.

Ronaldo se enfadó mucho con el árbitro saudí durante ese partido, después de que este pitara fuera de juego al Al-Fateh, cuando el balón se dirigía hacia la estrella portuguesa en un contraataque.

Unos 20 días después, concretamente el pasado sábado 8 de noviembre, Al-Shahri arbitró un nuevo partido del Al-Nassr, en el que este se impuso al Neom por 3-1, en el estadio King Khalid de Tabuk, dentro de la octava jornada.

El partido fue testigo de fuertes protestas de Ronaldo contra el árbitro saudí al final de la primera parte, cuando se acercó a discutir una de sus decisiones, antes de burlarse de él diciendo: «Bien hecho, bien hecho, estás haciendo un partido muy bueno».

Ronaldo se enfrentará de nuevo a Al-Shahri este viernes, en el primer partido que disputará tras recuperarse de la lesión que le mantuvo alejado del Al-Nassr durante todo el mes pasado, desde la victoria por 3-1 sobre Al-Fayha, en la vigésimo cuarta jornada de la Liga Roshen.