En vídeo... Khaled Al-Atwi revela su postura respecto a trabajar con Renard en el Mundial

Khalid Al-Atwi, exentrenador del club Al-Ittifaq, ha revelado su postura respecto a la posibilidad de trabajar como asistente del francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, durante la fase final del Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Hay quienes piden la destitución de Renard de su cargo como seleccionador de Arabia Saudí, ante el descenso del rendimiento y los resultados en los últimos tiempos, y se han barajado algunos nombres para sucederle, entre ellos el de Khalid Al-Atwi.

Cuando se le preguntó a Al-Atwi sobre su postura respecto a trabajar con Renard como entrenador asistente en el Mundial, respondió, en declaraciones al programa «Dourina Ghir»: «Servir a la patria es un honor y, como he dicho antes, soy un servidor de mi país en cualquier puesto».

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Y añadió: «Pero hay que hablar del aspecto profesional, porque cuando soy asistente del entrenador, ¿cuál es mi papel exactamente? Si es solo de cara a la galería, no lo acepto».

Y concluyó: «Pero si tengo voz y voto y mi presencia beneficia plenamente a la selección, lo acojo con agrado como ciudadano saudí».