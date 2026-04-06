En vídeo... El exdefensa del Barcelona se enfrenta a Mbappé: «Un error mío por cada diez tuyos»

En unas declaraciones que han suscitado una gran polémica en el mundo del fútbol francés, Samuel Umtiti, exdefensa del Barcelona, rechazó rotundamente las recientes declaraciones de su compatriota Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Mbappé había sacado el tema a colación en una entrevista conjunta con Achraf Hakimi, en la que consideró que la posición de defensa es una de las más fáciles del fútbol, afirmando que un equipo puede ganar sin delantero, sin defensa e incluso sin portero, pero que «sin un centro del campo sólido, el equipo carece de equilibrio».

En cuanto a la dificultad de las posiciones de los jugadores que planteó Mbappé, Umtiti afirmó que la posición del defensa en el campo dista mucho de la «facilidad» que algunos imaginan.

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Umtiti declaró, durante el programa «L’After Foot» de la cadena RMC: «No entiendo por qué ha dicho eso, Kylian lo sabe muy bien, ¡creo que hablaré con él sobre el tema!».

Umtiti respondió, con un tono defensivo y contundente: «Eso es lo que suelen decir los delanteros; en defensa, la cosa es totalmente diferente: cometes un solo error y lo pagas al instante, así que no es necesariamente la posición más fácil».

El exdefensa del Barcelona y de la selección francesa, ganador junto a Mbappé del Mundial de 2018, añadió: «Es cierto que jugar con tres defensas te da más seguridad, pero al final sigues siendo un defensa; si pierdes un duelo individual, sabes que el delantero puede lanzarse directamente hacia la portería y se acaba el partido».

Umtiti reconoció que los defensas recorren menos distancia corriendo en comparación con los delanteros, pero hizo hincapié en el aspecto psicológico y mental de la posición, explicando: «Cuando terminas un partido como defensa, te duele la cabeza, porque tienes que estar mucho más concentrado que un delantero, que puede cometer diez errores sin que eso afecte demasiado».

Omtiti concluyó su intervención con un llamamiento al respeto hacia todas las posiciones, afirmando: «No creo que debamos decir que una posición es más fácil que otra; todas las posiciones son muy importantes».