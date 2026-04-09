En vídeo: Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad evitan la suspensión de Tony y Galeno

Un experto jurídico confirmó que los jugadores del Al-Ahli, el inglés Ivan Toney y el brasileño Galeno, no serán sancionados por sus críticas al arbitraje tras el partido contra el Al-Fayha en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, el Al-Ahli empató 1-1 con el Al-Fayha en Al-Majma'a.

Tras el partido, ambos criticaron al árbitro y afirmaron que el cuarto árbitro les dijo que se centraran solo en la Liga de Campeones de Asia, lo que confirmó su entrenador, Matthias Jaissle.

Sin embargo, la Comisión de Árbitros revisó las grabaciones y confirmó que el cuarto árbitro no pronunció esa frase, lo que desmiente las acusaciones y expone a los jugadores a una sanción.

El experto jurídico Ahmed Al-Sheikhi afirmó en el programa «Nadina» que los jugadores no serán suspendidos y que la pena se reducirá a multas, como ocurrió en casos similares.

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Al-Sheikhi añadió: «Hay casos similares, como la declaración de Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr, sobre el poder político del Al-Hilal, que solo le costó 30 000 riales por incitar a la opinión pública».

Además, el Al-Hilal criticó a la Comisión de Árbitros y a la Federación Saudí por “errores sospechosos”, lo que le costó 80 000 riales.

En el caso de Al-Ittihad, a Domingo Suárez se le impusieron 20 000 riales de multa, igual que antes a Hamed Al-Balawi.

Concluyó: «Por ello, espero que las sanciones se limiten a multas económicas y no incluyan suspensiones».

Y añadió: «Sobre el comunicado del Al-Ahly, no se espera sanción, pues ya hubo muchos esta temporada sobre arbitraje que quedaron sin consecuencias».