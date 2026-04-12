En vídeo: aficionado del Manchester City provoca al Arsenal

El Manchester City venció 3-0 al Chelsea en la jornada 32 de la Premier League.

En el minuto 69, un seguidor ‘citizen’ hizo un gesto divertido para provocar al Arsenal, rival en la próxima jornada.

Tras el 3-0, el seguidor azul mostró una botella con el escudo del Arsenal y fingió beber de ella.

Algunos vieron en ello una forma divertida de provocar al Arsenal, que visitará el Etihad el domingo en la jornada 33.

El Arsenal lidera la Premier con 70 puntos, seis más que el City, que tiene un partido menos ante el Crystal Palace.

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