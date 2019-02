¿En qué grupo jugaría Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2019?

Los azules de Frank Darío Kudelka debutan esta jornada ante Melgar por la segunda fase del torneo continental.

Universidad de Chile tendrá esta jornada su primer partido oficial de la temporada 2019. Los azules harán su estreno en Copa Libertadores visitando a Melgar, en el Monumental de Arequipa, por la segunda fase previa del certamen buscando hacer historia.

Y es que el conjunto estudiantil no supera una ronda desde 2014 cuando eliminó a Guaraní. Al frente, los azules tendrán al equipo de Jorge Pautasso, ex ayudante de Gerardo Martino, que no sabe de victorias frente a equipos nacionales. Suma tres empates y una derrota.

Si el renovado conjunto de Frank Darío Kudelka logra vencer a los incaicos en sus duelos de ida y vuelta, tendrá que superar después al ganador de la llave entre Delfín de Ecuador y Caracas de Venezuela. Ambos elencos se verán las caras -primero- este miércoles en el Estadio Jocay de Manta y la revancha se disputará el miércoles 13 del mes en curso en el Estadio Olímpico.

Si acceden a la fase de grupos, la U se instalará en el complicadísimo Grupo F que integran Palmeiras de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Junior de Colombia.

Para el primer apronte, los universitarios llegan antecedidos de tres partidos amistosos que se saldaron con dos triunfos ante La Serena (0-3) y el Universitario peruano (2-1), y una derrota frente a Cobreloa (1-0). Este partido se jugó en Calama, que está a una altitud similar a la de Arequipa.

Mientras que los dueños de casa solo han jugado un partido, el de su presentación ante su fanaticada, que perdió por 2-1 frente al Independiente del Valle ecuatoriano.