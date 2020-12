En Nesyri ya está a la altura de los más grandes del Sevilla en la Champions League

El delantero marroquí ya es el cuarto máximo artillero sevillista en el torneo y sólo Ben Yedder, Luis Fabiano y Kanouté ha anotado más que él.

La es la competición más exigente del mundo. Bien lo sabe ya el , un club que se ha acostumbrado a competir entre los más grandes en los últimos quince años, que ha dominado la como nadie con seis títulos pero al que aún se le resiste dar un salto más en la Liga de Campeones.

Es por eso que marcar un gol en la máxima competición continental sólo está al alcance de unos cuantos elegidos de los que un día sueñan con ser futbolistas e incluso entre los que llegan a dedicarse al fútbol profesional. Estar entre los máximos goleadores de un club en esta competición tiene un gran mérito y Youssef En Nesyri ya lo ha logrado en el Sevilla, donde desde hace semanas está cambiando las críticas por aplausos a base de goles.

La mejor media goleadora del Sevilla en la Champions

Su doblete ante el Krasnodar resultó decisivo para cerrar el pase a octavos y el de este mates ante el sirvió para cerrar una sobresaliente fase de grupos de los sevillistas con el único borrón de la abultada derrota ante el . El marroquí se convirtió en el segundo jugador del Sevilla que logra dos dobletes en la Champions League. El primero en lograrlo fue Ben Yedder en la temporada 2017-2018 con un hat-trick al Maribor y el recordado doblete al que dio el pase a cuartos de final en Old Trafford.

Además, En Nesyri ya es el cuarto máximo goleador histórico del Sevilla en la Champions, dónde sólo le superan Ben Yedder con 12 tantos, Luis Fabiano con 10 y Frederic Kanouté con 9. No obstante, el promedio goleador del ex del es el mejor de todos, ya que promedia un gol cada 59 minutos en el torneo europeo. Sólo ha jugado 236 en esta fase de grupos y no ha necesitado ni disputar 3 partidos completos para marcar 4 goles.

MÁXIMOS GOLEADORES DEL SEVILLA EN LA CHAMPIONS Jugador Goles Minutos Minutos/goles Ben Yedder 12 1056 88 Luis Fabiano 10 1215 122 Kanouté 9 1385 154 En Nesyri 4 236 59

Las distancias se acortan aún más si tenemos en cuenta que En Nesyri ha marcado sus 4 tantos en la fase de grupos, mientras que en las cifras de los tres legendarios delanteros sevillistas también hay goles en la fase previa del torneo, descontándolos Luis Fabiano se quedaría con sólo 6 (3 al AEK y 1 al Braga), Ben Yedder con 10 (2 al Istambul Basaksehir) y Kanouté con 7 (1 al AEK y 1 al Braga).

Ya es el hombre gol de Lopetegui

En Nesyri ya es de forma destacada el máximo artillero sevillista con 8 goles, 4 en y otros 4 en la Champions. Un gol cada 95 minutos, máximo goleador del equipo y en un tercio de la temporada ya ha marcado casi los mismos goles que el curso pasado, donde acabó la temporada con 10 tantos contando los 4 que anotó en el Leganés y los 6 que hizo ya con la camiseta del Sevilla.

Además, los goles de En Nesyri han resultado decisivos para su equipo, ya que han dado 9 puntos a su equipo entre LaLiga y la Champions, ya que resultaron decisivos para vencer a , y en LaLiga y a Krasnodar y Rennes en la Champions.

De Jong sigue siendo la primera opción de Lopetegui en el ataque pero a sus 23 años el "15" del Sevilla ya ha empezado a demostrar que Monchi no estaba loco cuando pagó 20 millones de euros de su fichaje. En Nesyri falla, tiene cosas por pulir pero marca goles y genera ocasiones con facilidad y ya ha hecho historia sevillista en la mejor competición de clubes del mundo.