En México destrozan al formador de Messi: “Es un vividor disfrazado de técnico… Una auténtica farsa”

Ángel Guillermo Hoyos, quien dirigió al astro argentino en el Juvenil B del Barcelona, fue despedido del Atlas luego de sumar cinco derrotas en línea.

El técnico argentino Ángel Guillermo Hoyos habría sido despedido este domingo del Atlas de Guadalajara, club al que llegó en el Apertura 2018, luego de encadenar cinco derrotas consecutivas por la Liga MX y Copa MX, y se convirtió en el séptimo timonel que deja su puesto en el Clausura 2019.

Aunque aún no es oficial, su alejamiento se produce luego de la caída del último sábado 3-1 ante Tijuana. Y, en ese contexto, el diario azteca El Universal, uno de los de mayor circulación en suelo azteca, hizo una fuerte crítica en contra del formador de Lionel Messi en el Juvenil B del Barcelona durante las temporadas 2003-04 y 2004-05, en la que cuestionaron sus méritos y su capacidad para comandar un club.

Hoyos fue el último entrenador mentor de La Pulga, antes de que el 10 debutara con el primer equipo, bajo la tutela de Frank Rijkaard, a finales del 2003.

“¿Cuáles eran los méritos de Hoyos para tomar uno de los equipos históricos del fútbol mexicano? Ninguno y menos que eso”, reza el texto, titulado “Hoyos en el Atlas; un vivir disfrazado de técnico”.

“Su carta de presentación para llegar a la banca rojinegra es que había trabajado en el Barcelona, pero pudo ser como jardinero porque más allá de eso no ha mostrado nada”, agrega el portal, que además destaca que el ex estratega de Universidad de Chile solo ha conseguido dos títulos en trece experiencias como DT.

Luego de resaltar sus opacos números dirigiendo a los Rojinegros, resaltan que es "una auténtica farsa", añadiendo que "la historia del Atlas y la inversión que ha hecho no merece que un técnico extranjero que no ha demostrado nada, siga de vividor bajo el ala de este equipo. A veces hay que tener dignidad y no esperar a que lo corran… Hay que renunciar”, expresaron.