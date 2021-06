En México, ¿qué canal pasa Portugal vs Alemania, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos se hace presente este fin de semana.

La Eurocopa 2021 comienza a disputar la segunda ronda de la fase de grupos, y uno de los grupos a seguir sin duda alguna es el F, con tres escuadras candidatas el título. Ahora, Portugal quiere su segunda victoria al hilo, pero Alemania no quiere desperdiciar otra oportunidad en este torneo.

En la primera semana de actividades, Portugal tuvo una buena presentación tras vencer por marcador de 0-3 a Hungría. Por su parte, Alemania cayó ante Francia en un duelo sumamente cerrado, pero Les Bleus terminaron por derrotar a los teutones.

En este inicio de la Eurocopa, muchos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Lamentablemente para los fanáticos, con este compromiso ocurrirá lo mismo.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL PORTUGAL VS FRANCIA EN MÉXICO

El cotejo entre Portugal y Alemania está programado para el sábado 19 de junio de 2021 a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL PORTUGAL VS ALEMANIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en exclusiva a través de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele cerrada. Es decir, se debe abonar a la empresa mencionada una cantidad mensual.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER PORTUGAL VS ALEMANIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Portugal: Patricio; Semedo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Oliveira, Renato Sanches, Danilo; Joao Felix, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Havertz, Gnabry, Müller.