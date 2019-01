En Holanda descartan que Diego Lainez sea el nuevo Messi

Piet de Visser aseguró que ningún futbolista puede compararse con el crack de Barcelona.

Muchas veces se ha dicho que Diego Lainez es el Messi del futbol mexicano. Sin embargo, Piet de Visser, reclutador holandés que descubrió a Ronaldo y Romario, considera que más allá del parecido que pueden tener en algunos aspectos del juego, nadie puede compararse con el crack argentino.

"Los he visto a todos los nuevos Messi. También al verdadero, cuando tenía 13 años. En ese nivel, estos tipos no lo pueden igualar, no hay nadie para comparar con Messi, y un jugador como Messi nace una vez en mucho tiempo", declaró el cazatalentos en entrevista para NOS, aunque no negó el talento que tiene la joya del América.

“Es un súper talento. Un jugador con mucha técnica y velocidad, con muchas cualidades y posibilidades. Todavía es un poco juguetón, aún no es tan fuerte y tiene que ser más efectivo, puede ser dejado al frente, a la derecha y diez, aunque es más bien un driblador. Es peligroso por las bandas", dijo De Visser.