En el minuto 67, los aficionados del Liverpool se volvieron en masa contra Arne Slot

Los aficionados del Liverpool están molestos tras el partido contra el Chelsea del sábado. El equipo local jugó mal y una decisión de Arne Slot empeoró las cosas.

Los Reds empezaron bien con un gol de Ryan Gravenberch, pero luego todo se derrumbó. A mitad del primer tiempo ya se escuchaban quejas en Anfield.

Tras el 1-1 de Enzo Fernández, el malestar creció. En el 67’, Slot retiró a Rio Ngumoha para meter a Alexander Isak, y la grada estalló en silbidos.

El joven de 17 años había sido uno de los pocos destacados y había dado la asistencia en el gol de Gravenberch. El cambio le valió a Slot una dolorosa ovación de silbidos, tras lo cual los aficionados corearon en masa «Rio».