Luis Enrique: "No me preocupa la portería de la Selección"

El seleccionador español atendió a los medios junto a Azpilicueta. "No podía hacer nada más para volver aquí", dijo ilusionado el defensa.

La Selección Española cuenta los días para su debut en la Eurocopa, pero antes disputa dos amistosos preparatorios. El primero será este viernes 4 de junio a partir de las 19:30 horas en el Wanda Metropolitano frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo o Joao Félix, entre otros.

El seleccionador, Luis Enrique Martínez, y el defensa César Azpilicueta, campeón de la Champions con el Chelsea y uno de los integrantes de la lista de 24 dada por Lucho, comparecieron en rueda de prensa antes del encuentro.

Luis Enrique: "No me preocupa ninguna posición"

Vuelta de los aficionados: "Para nada extraño, será espectacular. Incluso fuera de casa fue una sensación positiva. Tendremos a 15.000 y esperemos darle un buen partido y que puedan disfrutar".

Por qué España no se vacuna: "No tengo una opinión lo suficientemente interesante".

Su portero titular: "No lo sé, de verdad, para qué te voy a engañar. O sí lo sé, pero no te lo voy a decir".

Si Robert Sánchez puede ser titular: "Si está en la lista, tiene opciones. Confío en los 24 jugadores. Lo que veo entrenando cada día me motiva más. En la portería cualquiera de los tres me da garantías suficientes como para estar tranquilo".

Si echa de menos un portero titular como Casillas en su día: "No. Estoy acostumbrado, preparado y capacitado para lidiar con las polémicas que haya. Es mi trabajo, lo acepto de esa manera. Creo que nunca me habéis oído quejarme de las listas que hago. Es mi manera de afrontar las cosas, me genera confianza".

Robert Sánchez, sin debutar: "Cualquiera de los 24 puede ser titular. En el fútbol hay mucho topicazo que se va repitiendo. Hemos visto una final de Europa League en la que el Villarreal marcó los 11 penaltis sin haberlos entrenado. Vamos a generarle confianza a nuestros jugadores para que nos la devuelvan. No estoy preocupado por la portería ni ninguna posición en particular a pesar de las lesiones de jugadores que no han podido estar".

Más optimista que la afición y los medios: "No os voy a convencer. Lo haréis si entra la pelotita y ganamos, como es normal. Estoy convencido de que esta Selección es muy difícil de batir, igual luego me estrello contra la pared. Somos de las seis selecciones que optan a la Eurocopa. Me puedo equivocar y que la campeona no sea de ese grupo".

Defensa de tres centrales o línea de cuatro: "Mi teoría es que puedo cambiar el sistema, no hay ningún problema. Es mejor estar en un sistema y que todos los conozcan a la perfección. Podríamos ir con cinco, pero es mejor que dominar uno. Podemos jugar con defensa de tres, de hecho en muchas situaciones de juego los sistemas van variando y defendemos con tres. Sigo convencido de que dominando un sistema es mejor. Podemos cambiar, sí, tenemos matices".

Los finalistas en Europa: "Sí. Están muy bien todos. Los que han ganado, más contentos, evidentemente. Con Adama no vamos a correr el riesgo".

Primeros días de entrenamientos: "Ayer fue un entrenamiento espectacular. Veo a todos enganchadísimos. No me sorprende ninguno porque les hemos seguido mucho durante muchos meses. A pesar de que Pablo Sarabia no pudo venir porque estaba lesionado, lo veo especialmente motivado. Hemos compartido algunas cosas importantes y que podrían venir bien al equipo. Puede que sea la nota más positiva, aunque ya le conocíamos".

Mensaje a la afición: "No les veo pesimistas. Por la calle veo todo positivo y con ánimo. La afición no me genera ninguna duda. Va a ser clave poder jugar los tres partidos del grupo en casa".

De Gea: "Intento darle dentro de mis condiciones cariño a cada jugador. Es un fenómeno, imprescindible. Suma cuando juega, cuando no, cuando viene de perder una final, de jugar un partido en el que se ha salido...".

Azpilicueta, en directo

Posición: "Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de estar en la Selección. Estar de vuelta es algo muy especial y estoy con muchísima ilusión para afrontar este reto. Es cierto que los últimos cuatro meses, con el nuevo entrenador, hemos jugado con defensa de tres y he estado de central, de carrilero... Antes he estado de central, de lateral... Siempre me intento adaptar de la mejor forma posible. En todo mi pasado como futbolista he jugado en diferentes posiciones. Estoy completamente disponible y me adaptaré a lo que quiera el equipo".

Convocatoria: "Siempre tenía la ilusión de volver, en todas las convocatorias que se han dado he estado pendiente siempre. No podía hacer nada más que trabajar al máximo con mi equipo, no lo podía controlar. Me centré en lo que tenía en mi mano y me ilusionó mucho el saber que estaba de vuelta".

Rendimiento personal con España: "He ido a muchos torneos y tengo esa espina clavada de no poder demostrar mi nivel de muchos años en mi club. Individual y colectivamente tenemos muchas ganas. Personalmente quiero demostrar lo que he demostrado durante muchas temporadas en el Chelsea".

Si se siente más reconocido en España en la última semana que en todos estos años: "Pero es que nunca había ganado la Champions.,, Siempre me había sentido valorado en mi club. En España es cierto que el reconocimiento es de agradecer. Pero sé cómo funciona el fútbol".

Ambiente: "He notado muchísimas ganas. Sólo he estado en un entrenamiento, ayer. Se vive así desde el primer momento. El grupo es fantástico, con gente joven y ganas de resarcirnos de las fases finales, en las que no hemos estado a la altura. Jugar una Eurocopa en nuestro país es algo único y tenemos una bonita oportunidad de recuperar esa ilusión mañana, en Butarque y en Sevilla. Ojalá que estemos todos juntos y consigamos hacer algo muy bonito".

La ausencia de Ramos: "Por desgracia hay jugadores que por lesión no pueden estar aquí, jugadores que durante la fase de clasificación nos han permitido estar aquí. Lo que tenemos en la mano es que todos ellos se sientan orgullosos. No tengo dudas de que todos estarán animando, como a mí me ha tocado durante dos años y medio".

Kanté: "N'Golo es una persona muy especial. En todos mis años de carrera no he visto una persona tan especial, muy humilde. En el campo cubre mucho terreno, con mucha energía, a nosotros se nos acaba la batería y él tiene ese extra. Compartir vestuario con él es bonito".

El artículo sigue a continuación

El líder sin Ramos: "El liderazgo de Sergio, los títulos y los números hablan por sí solos. Lo tenemos que suplir los 24. Aquí hay capitanes de otros equipos y tenemos que asumir esa responsabilidad. También los jóvenes, que van asumiendo ese liderazgo con la experiencia. Lo veo en los jóvenes y no sólo es cosa de gritar más, sino de sentirse liberados. Tenemos que apoyarnos todos, arrimar el hombro... El día a día no es del todo sencillo, pero ese espíritu del grupo es fantástico. Sólo pueden jugar 11 y el resto tenemos que estar unidos y saber que vamos a por el mismo objetivo".

El Chelsea, de tapado a campeón de Europa: "Esas opiniones viene de fuera e igual la gente no nos había visto ni un partido. En enero íbamos novenos e igual se pensaban que no íbamos a competir. Teníamos rivales fuertes por delante, sabíamos que serían difíciles y nos ha costado. España lleva desde 2012 sin títulos y está en nuestra mano cambiar eso. Vamos a ir partido a partido porque en un torneo de este nivel cada detalles importante".

Sensaciones por el regreso: "Desde que debuté en 2013 había tenido la fortuna de acudir con regularidad. Cuando no vienes te queda esa sensación de que quieres venir, pero no lo puedes cambiar. En algunos casos no estaba a mi mejor nivel o el seleccionador consideraba que prefería a otros con distintas características. Entrenaba y jugaba a tope con el Chelsea. Cuando me dieron la noticia tuve muchísima alegría. Llevo desde los 15 años representando a España y fue muy emocionante".