EN DIRECTO: Presentación de Gündogan: minuto a minuto, declaraciones, rueda de prensa, tv, online

Sigue todos los detalles de la puesta de largo del jugador alemán como nuevo jugador del FC Barcelona.

Bienvenidos a Goal.com este lunes 17 de julio en el que te vamos a contar todos los detalles de la presentación de Ilaky Gündoğan como nuevo jugador del FC Barcelona.

El Fútbol Club Barcelona anunció oficialmente el fichaje de Gündogan. El centrocampista alemán, de 32 años, llega al equipo azulgrana para formar parte de un centro del campo en el que aportará veteranía a la juventud de jugadores indiscutibles como Pedri o Gavi.

Todas las declaraciones del jugador alemán en su puesta de largo:

"Poder vestir estos colores me hace sentir muy orgulloso, era un sueño desde pequeño".

"Estoy preparado para jugar donde me necesite el míster. Estoy seguro de que podré ayudar al equipo".

Gündoğan sobre Lewandowski: "No fue necesario que me convenciera, pero sí me envió un mensaje muy poderoso. No influyó en mi decisión, tenía muchas ganas de venir"

"En las primeras conversaciones con Xavi ya vi que la mejor opción era venir al Barça. Afronto un nuevo reto ilusionante."