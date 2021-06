Carlo Ancelotti vuelve al Real Madrid: "Sí, me vale con esta plantilla"

El técnico italiano habló en su presentación de todos los nombres propios de la actualidad: Sergio Ramos, Mbappé, Gareth Bale, Isco...

No está siendo una semana cualquiera para Carlo Ancelotti. Después de ser anunciado ayer como entrenador del Real Madrid, este miércoles 2 de junio ofreció la primera rueda de prensa de su segunda etapa en el banquillo blanco. Recién desvinculado del Everton, con el que tenía contrato hasta 2024, misma fecha hasta la que se ha comprometido con la entidad madridista, atendió a los medios de forma telemática en Valdebebas.

Así fue la primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid

Tras firmar su contrato junto a Florentino Pérez, Ancelotti apareció en la sala de prensa acompañado por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales.

Mensaje inicial: "Muchas gracias al Real Madrid. Quiero darle las gracias al presidente, que me ha querido aquí, a José Ángel Sánchez, a toda la directiva. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí, en la que siento que es mi casa. Voy a poner toda mi energía para hacerlo como en el pasado. Tengo muy buen recuerdo de los dos años que pasé: los títulos, la relación que he tenido con todos... Creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia, este nuevo desafío. Sé lo que es entrenar al Real Madrid, pero lo hago con mucho gusta, mucha felicidad... Intentaré dar el máximo".

Sensaciones: "Lo afronto con toda la energía y toda la responsabilidad. Es una responsabilidad, pero bonita porque es el club más prestigioso del mundo y es normal tener más responsabilidad que en otros sitios. Lo acepto y lo voy a hacer como en el pasado, al máximo que puedo".

Sergio Ramos: "El Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones con la mejor plantilla posible. He llegado ahora y tengo que hablar con el club de todo esto. Lo vamos a hacer en los próximos días. Ni me imaginaba un Madrid sin Ancelotti y pasó, así que hay que aceptarlo. Este regreso ha sido muy rápido, empezamos el sábado, así que no he tenido tiempo de hablar con José Ángel de la plantilla. Conozco a muchos jugadores, he trabajado con algunos. Me gusta volver y trabajar con ellos, uno de ellos con Sergio Ramos. No hemos tenido tiempo para hablar de ello".

Mbappé, como Cristiano en el pasado: "Creo que los jugadores de calidad te dan más posibilidades de triunfar. Creo que es importante encontrar un equilibrio, capacidad de sacrificarse... Después, claro, la individualidad te da algo más, pero la base es el equilibrio, la capacidad de jugar juntos".

Evolución: "El fútbol ha cambiado en estos cinco años pero la idea es la misma. El Madrid tiene que ser ofensivo, eso es la historia de este club y lo que quiere la afición".

Planes: "No he hablado aún de ello. Conozco muy bien la plantilla, también a los jóvenes del segundo equipo y a los que vuelven después del préstamo. Tenemos muchas opciones en la plantilla, esto es verdad, y quiero hacer una evaluación de todos con mucha calma y mucha tranquilidad. La primera vez que vine llegaron desde el Castilla cuatro jugadores muy jóvenes, Morata, Nacho, Casemiro y Jesé, y lo hicieron muy bien. Carvajal regresó del préstamo en el Bayer. Gracias al entusiasmo de los jóvenes hemos tenido éxito junto a los jugadores con experiencia".

Isco, Marcelo...: "Siguen los mismos periodistas, sólo cambian los entrenadores aquí (risas). Tengo mucho cariño a todos ellos, a Gareth (Bale), Francisco (Isco), Marcelo... Intentaré motivarles lo mejor posible. Luego hay un juez que no soy yo, sino el campo. Tengo que tener su motivación para que entrenen bien para mostrarle al Real Madrid que quieren jugar".

Hirving Lozano: "Le tengo mucho cariño, como es normal porque le llevé a Nápoles. También a Chicharito, que aquí marcó un gol muy importante contra el Atlético de Madrid. Pero no puedo decir si encajaría en el Madrid. Tenemos una plantilla muy larga y lo primero es evaluarla".

Conversaciones con Florentino: "Al presidente le he visto un poco antes, sólo hemos hablado un rato, ha sido todo muy rápido. No hemos tenido tiempo. En los próximos días empezaremos a trabajar para intentar hacer lo mejor, como siempre, para el Real Madrid. Al presidente sólo le he dado las gracias porque estar aquí para mí es muy importante".

Idea: "Este Ancelottti es distinta, tiene seis años más de experiencia, a veces negativa y a veces positiva. Me encontré muy bien en el Everton, un club familiar. También la experiencia negativa es una experiencia con la que crecer. Hay una plantilla muy buena, gente con experiencia como Kroos, Modric, Sergio Ramos, Gareth Bale, y jóvenes como Rodrygo, Vinicius, Valverde... Todos tienen calidad, lo han demostrado. Luego hay que entrar en los detalles. La plantilla es muy larga y hay que reducirla un poco".

Cuerpo técnico: "¡Qué alegría verte (Al periodista Antón Meana)! El cuerpo técnico lo vamos a plantear en los próximos días. He llegado hoy para la presentación. No hemos hablado de nada, sólo de cómo terminar el contrato con el Everton".

Si quiere a Sergio Ramos: "Lo que está claro es que es un jugador muy importante, fundamental para todos los éxitos del club. Vamos a hablar con el jugador, sé que se está hablando de la renovación pero no conozco los detalles porque hasta ayer estaba en Liverpool".

Goleadores: "Benzema tiene que marcar 50, no 30. Vinicius tiene que marcar más. Son los jugadores que tengo. Karim lo ha hecho muy bien, estoy muy feliz de volver a entrenarle. Veo que ha mejorado mucho en este último periodo, que tiene más responsabilidad. Es un entrenador top. Hay jóvenes con mucha perspectiva, como Vinicius. Esto no es sólo fichar un jugador que marque 30 goles, hay que buscar goles de los extremos y de los medios. Hay que poner una mentalidad ofensiva".

Si le vale con esta plantilla: "Sí. Con esta, si no recuerdo mal, sin los jugadores cedidos como Bale, Ceballos u Odegaard, han llegado a las semifinales de Champions. Así que sí".

Bale: "Gareth no ha jugado mucho, no ha tenido mucho tiempo en la Premier, pero ha marcado muchos goles. Fue muy efectivo, sobre todo en los últimos partidos, cuando ha tenido la posibilidad de jugar con más continuidad. Si tiene la motivación de jugar con continuidad, no tengo dudas de que puede hacer una gran temporada".

Objetivos: "Cada equipo tiene un objetivo, un reto, por alcanzar. El del Madrid es la Liga, la Champions... El del Everton, luchar para entrar en Europa. El éxito no es sólo triunfar ganando títulos, sin ollegar al objetivo de conseguir el objetivo del club".

Recuerdos de su primera etapa: "Lo recuerdo todo muy claro: los partidos que ganamos, los triunfos, los momentos difíciles, el día que me fui, el día que llegué... La verdad que han pasado cinco años y volver es algo especial, como siempre. Creo que es la misma sensación que cuando llegué por primera vez. Tengo menos incertidumbres y más seguridad".

El trabajo de Zidane y si han hablado: "¿Qué tengo que decir? ¡Ha ganado tres Champions en un rato! Ha hecho un gran trabajo hasta el final, hasta el último día aquí. Se fue, ha vuelto... Todo lo ha hecho muy bien. Todo el mundo tiene que darle las gracias a Zizou. Esto es fútbol: un entrenador se va, otro viene y se queda lo que ha hecho, que es increíble. No he hablado con él, ha sido todo muy rápido, pero voy a hablar con él. En los últimos tiempos no hemos tenido una relación continua, nos pasábamos algunos mensajes. Es un amigo".

Hazard: "Es un jugador top. Ha tenido el problema de la lesión importante en el primer año. Creo que podrá exprimir su máximo potencial. Tiene ganas y cuando se tiene ganas... Este año puede ser el perfecto para exprimirlo".

Aprendizaje de la primera etapa: "No entendí lo que quiso decir Zidane en su carta de despedida. Estoy en el fútbol desde hace 40 años y lo normal es que se hable. Es todo absolutamente normal. No ha cambiado nada. Conozco este mundo. Tenemos que aceptar lo que pasa y tener respeto por todos".

Cristiano Ronaldo quiere volver: "Le tengo mucho mucho cariño, pero no me gusta hablar de jugadores de otro club. Tiene contrato con la Juventus y no me parece correcto. Puedo hablar del cariño que le tengo, de la felicidad que tengo por que todavía esté haciéndolo muy bien, marcando muchos goles".

Zidane-Florentino: "La relación de Zidane y el presidente no la conozco. Cuando el Madrid me llamó porque quería que volviera no tuve ninguna duda, cero".