La ilusión del Barcelona esta temporada, además de ver la evolución y crecimiento del equipo de Xavi Hernández y de gozar de un Pedri que se está convirtiendo en el líder azulgrana, es levantar la Europa League en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. LaLiga está muy lejos, con el Real Madrid imbatible, y la Copa del Rey se marchó por el desagüe cuando el Athletic Club le eliminó en los octavos de final en San Mamés. Pero la Europa League sigue ahí, como un objetivo que parece menor por haber caído antes de tiempo en la Champions, pero que motiva a una plantilla que se ve cada vez más fuerte y capaz de alzarse con un torneo que nunca ha ganado. Este jueves, el Barça visita al Eintracht de Frankfurt, el equipo que eliminó al Real Betis con un gol en el último minuto de la prórroga. Un rival que no es, ni mucho menos, un conjunto menor.

Respuestas de Xavi Hernández

Planteamiento: "Es un estadio nuevo y una ciudad nueva, no hemos venido nunca aquí. Es un gran estadio, habrá un gran ambiente. Es un lujo venir a Alemania, por las instalaciones y el ambiente, son de fútbol. El planteamiento no varía, queremos tener personalidad, tener el balón, presionar arriba y crear ocasiones. Estamos en una buena dinámica. El Eintracht es un gran equipo. Un poco desconocido en España, puede que el día del Betis se conociera más. Físicamente son muy fuertes y destacaría la transición, salen como balas y son capaces de crearte ocasiones en tres o cuatro segundos. Será un partido duro y difícil, no tuvimos suerte en el sorteo. Nos dan como favoritos y será una eliminatoria muy dura".

Sin lateral diestro: "Mañana tenemos la opción de Ronald o Óscar. Tenemos a Dest lesionado y a Dani sin inscribir. Es una pena, ya dije que había sido injusto con él. Tenemos varias opciones. Eric entiende mejor que otros jugadores la salida, pero Ronald está a un nivel con balón que nos está dando muchas cosas. Su toma de decisión cada día es mejor. Recuerdo que ya jugó de lateral zurdo en Mallorca".

Renovación de Araujo: "Para nosotros es una garantía. Para el Barcelona, tiene central para diez años o más. Es un central de primer nivel. Pocos hay como él y está mejorando mucho con balón. La clave ha sido él. Es feliz en Barcelona con su familia, muy humilde y muy directo con el mensaje. Es un ejemplo. Es un lujo entrenar a jugadores como Araujo, estoy encantado, sobre todo como persona. Es un perfil querido en el vestuario. Es de agradecer la decisión que ha tomado. El barcelonismo tiene que estar orgulloso. Es una decisión acertada por su parte".

Negociaciones por Dembélé: "Ya he dicho muchas veces que el club está trabajando para el presente y el futuro. Ousmane es muy importante para el engranaje de nuestro sistema de juego. Ojalá se pueda quedar. Si se puede quedar el año que viene seremos mejor plantilla".

Secuestrar a Dembélé: "No sé qué más decir de Ousmane, ojalá se quede. Yo lo firmaba ya. Pero es un tema de club. No tenemos la mejor situación financiera de la historia, y es una pena pero es así. Hay que ajustarse. Están Mateu, Jordi y el presi trabajando 24 horas. De la manera que nos defienden, tienes que tener futbolistas diferenciales en banda y Ousmane lo es. Mira el Bernabéu".

Esperar a Dembélé: "Es una negociación. También estamos con la de Ronald, que todavía no está cerrada pero parece medio cerrada. Están la de Gavi, Ousmane y Sergi Roberto. El club sabe mis prioridades en el apartado deportivo y estamos trabajando. Ojalá Ousmane se pueda quedar, está disfrutando y es diferencial. Lo he dicho muchas veces, puede ser el mejor del mundo en su posición. Hay muy pocos con las condiciones de Ousmane".

Profesionalidad de Dembélé: "Puedo hablar desde el mes de noviembre. El día que no lo sea no lo diré, pero está siendo ejemplar. Profesional, en actitud, en cómo entrena, en implicación. No sé cómo era anteriormente, pero le veo motivado, feliz y con carácter ganador. Está a gusto. No es una sorpresa que venga en el día libre a tratarse. Lo dije cuando no estaba jugando".

Relajación por la dinámica: "Ahora sería un error muy grave relajarse. No puede existir la relajación porque todo el mundo trabajo, entrena y te analiza. Estos valores de intensidad, de deseo, de ganas. La actitud no puede faltar nunca, sino te pasan por encima. El nivel está muy parejo".

Ambiente duro: "El ambiente aquí es fantástico. Venimos de jugar ne Turquía con un rival complicado y un ambiente hostil. Mañana nos encontraremos esto y tenemos que salir con nuestro estilo de juego, dominar el partido. Es otro examen".

Tener el balón: "Es una de las claves. En nuestro modelo de juego es en cada partido. Perder balones en campo contrario hace que el rival te salga en transición y te meta en peligro porque estamos con la defensa muy alta. Hay que minimizar riesgos en zona de construcción, hay que ser muy pulcro. Otra cosa es en zona de tres cuartos, donde hay que arriesgar. Pero en construcción nos pueden hacer daño".

Cualidades como entrenador, como dijo Ferran Torres: "Ferran quiere jugar [se ríe]. Me siento muy a gusto con el grupo que tengo. No tengo ninguna queja de cómo entrenan. Son ganadores. El mismo Ferran tiene carácter ganador. Puede fallar per lo sigue intentando, tiene una personalidad brutal. Estoy encantado del vestuario que hay. Tenemos buen ambiente. El hecho de ganar también nos beneficia. Tengo mi liderazgo, pero también ellos lo tienen. Somos una familia, ganemos o perdamos estamos unidos".

Progresión de los últimos meses: "Estar en el Barça es como una montaña rusa. Hay momentos de máxima alegría y de máxima pena. Es el Barça. Tienes que ser equilibrado mentalmente, tanto los entrenadores como los jugadores. El resultado nos hace ser muy buenos o muy malos. Hay momentos en los que disfruto y otros que, por desgracia, los sufro. Ya me pasó como jugador".

Respuestas de Ferran Torres

Dinámica: "Veo al equipo muy motivado. Es un partido importante para nosotros. Es la primera vez que venimos a este estadio y estamos ilusionados".

Qué le pide Xavi: "Desde el primer día me transmite su total confianza, ha sido muy importante en mi adaptación. Estoy en ese proceso de adaptarme al 100%, pero estoy en un buen momento y estoy ayudando al equipo".

Presión por meter goles: "Los que jugamos arriba tenemos que meter goles y dar asistencias. Mi deber no es meter goles, sino dar asistencias y generar, porque soy más extremo que delantero. Pero si tengo ocasiones y puedo meterlas, es mejor para el equipo".

Nivel de Pedri: "A los que entrenamos con él a diario no nos sorprende. Verlo día a día es un lujo. Cada día me sorprende más por la calidad que tiene y por cómo lo lleva, con esa humildad. Puede marcar una época y a día de hoy ya es uno de los mejores del mundo".

Virtudes de Xavi: "El ADN, el liderazgo y la humildad. Desde el primer día nos transmitió su confianza y no nos metió presión, algo que agradecemos. Es un gran cambio para el club".

Cómo es el Eintracht: "Es un equipo muy físico que llega en un gran estado de forma. Nosotros también. Tenemos que plantear nuestro partido y adaptarnos con las 3 o 4 cosas tácticas que nos diga el míster".

Demasiada confianza para mañana: "No creo. Si algo nos está transmitiendo el míster es que hay que ir partido a partido. Si mañana pierdes nadie se acuerda de la dinámica que llevas. Hay que plantear el partido con humildad y ganas para seguir con las victorias".

Situación de Dembélé: "Lo secuestraría aquí en Barcelona. Es un jugador diferencial, es de los mejores del mundo. El Barça es un buen club para estar. Hay cosas que no nos incumben, la decisión es de él y en lo que decida le desearé lo mejor".