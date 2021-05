Zidane: "Es un muy buen momento para Hazard"

El francés habló del belga y confirmó que Sergio Ramos está disponible. Kroos avisó: "Tenemos que crear más que en la ida".

Toni Kroos y Zinedine Zidane comparecieron este martes en rueda de prensa en Londres, a poco más de 24 horas del Chelsea-Real Madrid de mañana (21 h., Movistar Liga de Campeones). El centrocampista y el técnico ofrecieron sus valoraciones sobre la apretada vuelta de semifinales de Champions, marcada por el 1-1 de la ida en el Di Stéfano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Kroos: "No ha sido una temporada cómoda, pero estamos aquí y queremos la Champions y la Liga"

El factor diferencial: "Todo lo que has dicho, cabeza, experiencia..., y la calidad, que es lo más importante. No hay duda de que todos estaremos motivados, de que lo daremos todo, así que el resto es cómo estemos ese día, cómo funcionen las cosas, qué calidad pongamos en el campo".

Claves: "Nosotros defendemos bien, que siempre es importante para pasar una eliminatoria como esta, más contra un equipo así. Necesitamos crear más que en la ida. Somos capaces de hacerlo".

Muchas dificultades: "Sabemos que no ha sido una temporada muy cómoda o tranquila, pero creo que superamos muchas lesiones, a veces jugando mejor y otras peor... Pero estamos en mayo y seguimos en las dos competiciones para ganar. Queremos las dos. Lo que ha pasado hasta ahora no importa, estamos aquí y podemos pasar a la final mañana. Es un partido. Muchos hablan de que estamos cansados, que es normal, pero mañana tenemos que darlo todo. Tenemos la idea de ganar las dos cosas que podemos".

Sergio Ramos: "Su titularidad es una pregunta para el míster. Sergio ha demostrado durante muchos años lo importante que es, más en partidos así. No hay dudas de eso".

Hazard: "Sabemos el jugador que puede ser con más tiempo. Es una pena que no haya podido demostrarlo en los últimos meses por las lesiones. Creo que está mejor físicamente, algo que es importante para él. Es un jugador para estos partidos, nos puede ayudar mucho. No puedo decir detalles sobre cómo está. Ha jugado un partido de titular, que no es mucho, pero para la defensa rival puede ser un jugador peligroso. Da igual cuántos minutos juegue mañana, espero que nos pueda ayudar".

Qué mejorar respecto a la ida: "Los primeros 25-30 minutos no presionamos bien a su defensa, llegábamos tarde y así es muy difícil jugar. Con su velocidad arriba podían aprovecharlo. Después fuimos capaces de manejar esto un poco mejor, más atrás, más compactos. En la segunda parte no creamos mucho pero tuvimos mucha más posesión. Así siempre estamos más cómodos".

Modric-Casemiro-Kroos, el mejor centro del campo: "No sé porque la verdad es que no veo mucho fútbol. Me gusta escuchar algo así. Los tres estamos dando todo por ganar algo. No nos sirve de nada ser el mejor centro del campo si no ganamos nada. En este club es importante ganar títulos".

Aprendizaje de la final perdida en 2012 con el Chelsea: "Antes de ganar algo tienes que sufrir un poco. Sufrí mucho con esa derrota".

La irrupción de Antonio Blanco: "Lo bueno que tiene es que no tiene miedo de tener el balón, de quererlo. Es lo más importante, que dé igual la edad que tengas. Esto ayuda mucho a tener confianza y a ayudar al equipo. Le veo bien. Ha jugado poco, pero podemos ver que tiene algo, calidad también".

Si apuesta por la continuidad de Zidane: "Creo que sí. Si estoy bien informado, tiene un año más de contrato, entonces creo que sí".

Un jugador del rival que le quite el sueño: "En 15 años de fútbol nunca me han quitado el sueño. Lo que demostraron en Madrid es que juegan muy bien como equipo, que han mejorado mucho, con un entrenador alemán, lo cual no me sorprende. Defienden muy bien, reciben muy pocos goles y arriba tienen mucha velocidad. Es su calidad, pero nosotros tenemos la nuestra y nuestra experiencia en estos partidos. Espero que mañana ganemos. No te diría un jugador especialmente".

Si es posible igualar el físico del Chelsea: "Creo que sí. Nos veo muy bien. Hemos recuperado a algunos jugadores que no teníamos en la ida. Por mala suerte perdimos a Rapha (Varane), pero todos los que están aquí están bien para jugar, bien físicamente para correr, luchar hasta el final... Es importante la calidad que pongamos en el campo, no sólo el físico".

Kanté: "Es un buen jugador, corre muchísimo, lo sabemos. En la ida, tras los primeros 25-30 minutos controlamos mejor. Kanté puede romper líneas con su físico y su calidad. La posesión, como en la segunda mitad, aunque no creáramos oportunidades, ayuda a controlar eso".

Zidane: "¿Ramos, titular? No sería arriesgar, está preparado"

Ambiente: "Las sensaciones son buenas. Estamos contentos por poder jugar este partido, estamos preparados para eso. Sabemos lo que nos ha traído hasta aquí. Mañana daremos todo en el campo para pasar a la final".

La titularidad de Sergio Ramos: "Mañana lo vas a ver, ahora no te voy a decir ni de Sergio ni de nadie. Está con nosotros, lo que significa que está bien, y eso es lo más importante para nosotros, tener a nuestro líder, a nuestro capitán".

Si describe lo conseguido como milagro: "Para nada, todo lo contrario. Hemos llegado hasta aquí únicamente por nuestro trabajo y por creer en lo que hacemos. En el fútbol no hay milagros".

Motivación: "Lo importante para nosotros es preparar bien el partido, no se juega todos los días una semifinal de Champions. Mis jugadores están preparados para hacer un gran partido mañana".

Si arriesgará con Sergio Ramos: "No voy a arriesgar nada. Sergio está con nosotros, lo que significa que está preparado para jugar".

Hazard: "Es un muy buen momento, no bueno, sino muy bueno, para Hazard y creo que viene preparado. Vamos a necesitarle. Sabemos el jugador que es. Seguro que va a ayudar al equipo".

Estado de la plantilla: "Todos aquí están preparados. Jugamos unas semifinales de Champions y vamos a estar todos a muerte en el campo. Todos van a estar listos para jugar. Luego tengo que hacer la alineación, pero todos están listos para jugar".

Esquema: "El dibujo no va a cambiar nada. Tenemos que hacer un buen partido y darlo todo físicamente. En una semifinal tienes que sufrir en el campo, lo que ya pasó en el partido de ida. Estamos preparados para eso. Lo que me importa también es cómo lo vamos a hacer con el balón. El equipo está listo".

El artículo sigue a continuación

La referencia del Chelsea contra el Atlético: "Hemos visto todos los partidos del Chelsea pero no sirve para nada porque mañana es otro partido. Vamos a tener que prepararlo bien físicamente, contrarrestar sus fuerzas, que hay calidad en este equipo, y luego, a la hora de jugar, nosotros tenemos nuestra calidad también".

Orgullo de su plantilla: "Hemos tenido dificultades, momentos complicados, pero hay que quitarse el sombrero con este equipo, que tiene, antes que nada, carácter, personalidad y, cuando las cosas se ponen complicadas, está ahí. Siempre lo ha demostrado. Para mí son los mejores. Estamos donde queremos y, sobre todo, es merecido. Mañana es otra semifinal, la vuelta, y vamos a darlo todo en el campo para pasar a la final".

Las sensaciones de Hazard y el futuro de Bale: "Eden está listo, preparado, sabemos la calidad que tiene y mañana nos va a aportar su juego. Lo de Gareth, nada; hoy en día está jugando con el Tottenham, veremos la próxima temporada".