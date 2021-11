El Real Madrid juega visita mañana (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones) al Sheriff Tiraspol en Transnistria. Si vence, se clasificará matemáticamente para octavos; si además el Inter no gana al Shakhtar Donetsk en el otro encuentro del grupo, lo hará como primero. De eso hablarán a partir de las 18:00 horas Courtois y Carlo Ancelotti.

Sigue en directo la rueda de prensa de Courtois

Clave: "Sabemos que tenemos un partido difícil, contra un equipo que defiende bien y es peligroso a la contra. En casa nos hicieron eso. Vamos a intentar hacerlo bien para ganar y clasificarnos para la siguiente fase".

Sin puerta a cero desde Kiev: "En algunos partidos tuvimos un poco de mala suerte de encajar. En Granada fue un balón desviado y al final del partido sólo crearon un poco de peligro, el día del Elche el gol fue evitable. Estamos defendiendo bien y los goles son en los últimos minutos por descuidos. Obviamente, prefiero ganar 0-4 o así, pero si estamos metiendo goles es una buena señal de que estamos jugando bien y creando mucho peligro. Si añadimos el dejar la portería a cero ayudaría en partidos más complicados".

No está entre los finalistas al The Best: "Para mí los colectivos son siempre más importantes que los premios individuales. Prefiero mucho antes ganar la Champions y la Liga. Lo del The Best no me sorprende tanto por lo que ha pasado hace un mes, quizá. Creo que es por unos comentarios míos. Sé lo que valgo, lo que estoy haciendo. Tengo el reconocimiento de los jugadores y del club, y eso es lo más importante".

