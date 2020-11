En directo, la rueda de prensa de Ronald Koeman previa al Barcelona vs. Osasuna de LaLiga

El técnico del Barcelona se rinde al argentino y pide homenajearle con un buen partido ante Osasuna.

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa a la una de la tarde, hora española, en la previa de la visita de al del domingo.

Sergiño Dest

"Vamos a ver mañana si está en condiciones de jugar, tuvo unas molestias pero hoy mejoró, tenemos que esperar a mañana para saber si juega".

Sustitutos de Dest

"Sabemos qué jugador puede cumplir esta posición y hablé ya con él, pondríamos a otro lateral y jugaríamos, no es necesario discutir sobre qué jugadores pueden ocupar esta función".

Rotaciones

"Es lo mejor para un entrenador, pensar quién merece jugar, el otro día dimos una imagen muy buena y con un ritmo que me gustó mucho, el Covid influye mucho en las lesiones y de momento necesitamos más jugadores, hay posiciones en las que estamos limitados pero hay que tener suerte en las lesiones, tuvimos mala suerte con Ansu y Piqué, lo de Roberto es más corto pero es tiempo, ojalá no tengamos más lesiones de este tipo".

Messi

"Ha tenido un buen descanso, como De Jong, son los dos que han jugado más, también con sus selecciones, y para no tener problemas físicos decidimos dejarles en casa, ojalá estén con frescura los dos; lo de Maradona sabemos que afecta sobre todo a los argentinos, no podemos imaginar su grandeza para ellos y entiendo que afecta pero en un sentido de demostrar la calidad, eso es lo mejor que podemos darle a Diego Maradona".

Maradona

"Jugué una vez contra él, fue un partido fuera contra el , Diego llegó más tarde al calentamiento e hizo muchas cosas, casi estuve más tiempo mirándole a él que calentando, fue el mejor del mundo y disfrutamos mucho de su calidad, tuve la suerte de jugar contra él y ahí pude comprobar su calidad, es una lástima que se haya ido a los sesenta años, le deseo lo mejor a su familia".

Aleñá

"No puedo hablar de lo que pasará en enero pero es un joven que ha estado fuera, le ha costado el cambio de sistema pero está mejorando mucho su juego para ser pivote, por su trabajo, está intentando dar el máximo, cambiando cosas para jugar en el medio campo, pedimos intensidad y tareas defensivas, hay que dar un margen de mejora".

Mingueza

"Primero tengo que decírselo a los jugadores pero tiene muchas posibilidades de jugar porque estamos bastante limitados en la defensa, depende también de si Sergiño puede jugar, vamos a decidir mañana".

Osasuna

"Es un partido en casa, por nuestra trayectoria en necesitamos los tres puntos, sabemos que hicieron un buen partido en la temporada anterior pero es otro año y nos espera otro partido complicado, van a defender bien y dependerá todo del ritmo que impongamos".

Estrategia

"Ponemos mucha atención al balón parado en defensa y en ataque pero el Barcelona nunca tuvo jugadores muy altos, más allá de los centrales y algún centrocampista, creo que es complicado marcar a balón parado porque el contrario suele ir mejor por arriba, en los córners intentamos jugar en corto para sorprender al contrario y generamos peligro en algunos partidos, hay que trabajar más pero no hay que olvidar que el contrario tiene a más gente de altura".

Cien días en el banquillo

"No me pongo notas a mí mismo, lo dejo en vuestras manos, es un momento delicado en muchos temas y hay que trabajar bien y cambiar cosas cuando haya que hacerlo; también puedo decir que he tenido cien dias más tranquilos en otros clubes pero el Covid marca nuestras limitaciones, estoy muy contento de estar aquí porque pongo la energía en el equipo y en gente de casa con mucho futuro, tenemos siete partidos hasta acabar el año y si hay un momento de reaccionar en el campeonato es ahora, hay que acortar distancias con los de arriba".

Mejorar

"Si marcamos la intensidad y el ritmo somos muy buenos, a veces bajamos y nos tomamos las cosas con más tranquilidad sin balón, el equipo necesita una intensidad amplia, el otro día defendimos bien pero si abres el marcador y mantienes el ritmo, el rival bajará al final".

Posibles fichajes

"Creo que hay que ver la situación económica del club, todos los que estamos aquí tenemos que ayudar, le dije a Tusquets que si podía ayudar al club estoy dispuesto a hacerlo, creo que es bueno que los jugadores hayan llegado a un acuerdo para rebajar sus salarios, hay que pensar en lo mejor para el Barcelona".

Peticiones a la junta y a los precandidatos

"Primero tengo que decírselo a ellos, no hemos hablado y lo normal es que hablemos internamente".

Irregularidad

"No es fácil explicar por qué, a veces salen partidos con más dominio, nos han costado en el campeonato los equipos defensivos y sin espacios, en la los equipos juegan más abiertos, al final de la temporada veremos qué nos falta y por qué ha ido todo bien, el equipo estuvo bien en varios partidos en el campeonato y no mereció perder tantos puntos".