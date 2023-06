En directo: Celebración de España de la Nations League, dónde ver, televisión, hora, fiesta en el Wizink Center

La selección española de Luis de la Fuente ofrece el título de la Nations League a la afición en el Winzink Center de Madrid.

La Selección Española está celebrando este lunes la conquista de la UEFA Nations League en Madrid tras ganar el trofeo este domingo en Rotterdam, donde le ganó a Croacia en la tanda de penaltis después de un empate a cero tanto en los noventa minutos como en la prórroga.

La selección ha sido recibida la mañana del lunes en el Palacio de la Zarzuela por el Rey Felipe VI, al que han ofrecido el trofeo y le han regalado una camiseta.

Esta tarde-noche, la fiesta se trasladó al Wizink Center desde las 20.00 horas, donde la RFEF ha organizado una fiesta de los campeones. Allí, ante miles de aficionados españoles, muchos de los jugadores campeones han tomado la palabra después de que Jordi Alba y Álvaro Morata aparecieran con el trofeo de la Nations League.

21:09. Ahora suena el We are the Champions. Enlazado con 'Mi gran noche' de Rafael. Han dejado sin hablar a Luis de la Fuente, que solo saludó al principio del acto.

21:06: Llega la hora del manteo a Luis de la Fuente.

21:04: Gavi agradece el apoyo a todos los españoles: ¡VIVA ESPAÑA!

21:00: "¡Hala Madrid!", dice Joselu después de asegurar que ficha por el mejor equipo del mundo.

20:59: Álvaro Morata, el otro capitán, toma la palabra para acordarse de todos los compañeros que han jugado la competición en todas sus fases. Acaba cantando el "¡Campeones, campeones!".

20:57: "¡Rodri's on fire!", entona el propio Rodri su canción. Pide que se confíe en el grupo de la selección.

20:37: Todos los jugadores preparados para saltar al escenario. El primero de todos, el seleccionador español, Luis de la Fuente, que sale ataviado con la camiseta de España.

20:55: Cuando Alba coge de nuevo el micrófono para acordarse de Rubiales, suena un fuerte abucheo en el Wizink Center. "¡Corrupción en la Federación", se grita desde la grada.

20:55: Jordi Alba tira de galones como capitán y se acuerda en primer lugar de Sergio Rico. Gran gesto del capitán de España. También se acuerda de Luis Enrique, anterior seleccionador. Y pide apoyo para Luis de Fuente y su staff.

20:54: Todos los jugadores y la Copa de la Natinons League en el escenario

20:25: Ya están los campeones en el Wizink Center. Dentro de poco estarán en el escenario:

19:40: Los jugadores de España ya están subidos en el autobús de camino al Wizink Center de la calle Goya de Madrid, donde los esperan miles de aficionados.

19:30 Sobre el escenario, la artista Sofía Ellar:

19:20: Siguen entrando aficionados al Wizink.

19:15 Ya suena la música en el Winzink Center, donde continúan entrando aficionados. Ya hay muchos ataviados con la camiseta y la bandera de España.

18:30 Un elenco de artistas amenizará la espera a partir de las 19:15 horas en el escenario el Palacio de los Deportes de Madrid.

18:00: SE ABREN LAS PUERTAS DEL WIZINK CENTER PARA EMPEZAR A RECIBIR A LOS AFICIONADOS QUE QUIEREN FESTEJAR CON LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA LA NATIONS LEAGUE CONQUISTADA ESTE DOMINGO.

