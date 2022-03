En Colombia, ¿qué canal transmite River vs. Boca por la Copa de la Liga Profesional y a qué hora es?

River vs. Boca o Boca vs. River. No importa el orden, ni donde se juege, el Superclásico del fútbol argentino y uno de los más apasionantes del fútbol sudmericano y mundial, siempre será foco de atención cada que aparece en el calendario. En lo que a la Copa de la Liga Profesional, la fecha ha llegado.

Puedes ver este partido, toda la Premier League, Bundesliga y la última temporada de The Walking Dead con tu cuenta de Star+

'La banda' del 'Muñeco' Marcelo Gallardo llega como primero de la zona A del campeonato con 13 puntos y muy buen rendimiento en general, mientras que el equipo de 'Seba' Bataglia es tercero en la Zona B con 11 puntos, a dos del líder Estudiantes y tratando de consolidarse bajo el nuevo proceso del técnico que fuera jugador del club en su época más gloriosa.

El artículo sigue a continuación

Juan Fernando Quintero en el 'Millonario' y Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa en el 'Xeneize', serán la cuota colombiana en el duelo que paraliza a todos los fanáticos cafeteros que estarán pendientes de ellos.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO River Plate vs. Boca Juniors FECHA Domingo, 20 de marzo ESTADIO Monumental, Buenos Aires HORARIO 17:00 (hora de Colombia)

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido de este domingo 20 de marzo a las 17:00 no será transmitido por ninguna señal cerrada de televisión. Solo estará disponible en la plataforma de internet de Star + a través de un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!