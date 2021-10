En Colombia, ¿qué canal transmite Rayo Vallecano vs. Barcelona y a qué hora es?

Radamel Falcao García es la sensación en el equipo de Vallecas tras sus tres goles en los primeros partidos jugados.

El Rayo Vallecano encontró en el colombiano Radamel Falcao García al goleador de garantías que tanto necesitaba para la temporada, luego del estrenarse con goles importantes ante Getafe, Athletic Bilbao y Cádiz.

Ahora los de Vallecas están en la parte media-alta de la tabla y tendrán la oportunidad de mantenerse allí este miércoles cuando reciban nada menos que al Barcelona de Depay, Ansu Fati y Agüero, que le está pisando los talones en la pelea por los cupos a copas europeas.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Rayo Vallecano vs. Barcelona FECHA Miércoles, 27 de octubre ESTADIO Vallecas, Madrid HORARIO 12:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de DIRECTV en sus señales 610-619 este miércoles 27 de octubre a las 12:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Star + se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

LAS POSIBLES FORMACIONES

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Savelijch, Catena, Fran García; Comesaña, Valentín; Palazón, Trejo, Álvaro García y Falcao.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric García, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Gavi; Ansu Fati, Memphis, Coutinho.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte estos datos previos al partido:

• El Barcelona ha ganado sus últimos 13 partidos ante el Rayo Vallecano en LaLiga anotando una media de 4.3 goles por encuentro, su racha actual más larga de victorias consecutivas ante un mismo rival en la competición.

• El Rayo Vallecano solo ha ganado el 16.7% de sus partidos en casa ante el Barcelona en LaLiga (18P 3V 6E 9D), su porcentaje más bajo de triunfos en casa ante un rival al que se haya enfrentado al menos 10 ocasiones en Vallecas (también 16.7%, 12P 2V 5E 5D ante el Real Zaragoza).

• El Barcelona ha ganado en sus dos últimas visitas a equipos recién ascendidos en LaLiga sin recibir ningún gol, 0-1 vs Huesca y 0-2 vs Elche, ambos el pasado mes de enero, tras haber ganado en solo una de sus cinco anteriores (2E 2D).

• El Barcelona ha ganado sus últimos cuatro partidos en LaLiga disputados en miércoles mientras que el Rayo Vallecano no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro jugados ese día en la competición (2E 2D).

• El Barcelona solo ha marcado 15 goles tras sus primeros nueve partidos en LaLiga 21/22, su cifra más baja a estas alturas de campaña desde la 2003/04 (11).

• El Rayo ha ganado sus últimos cuatro partidos como local en LaLiga y no gana cinco seguidos en casa en la máxima categoría desde abril de 2014 (5).

• El Barcelona no ha ganado en sus últimos tres desplazamientos en LaLiga (2E 1D), quedándose sin marcar en los dos últimos – no enlaza tres seguidos a domicilio sin marcar en la competición desde febrero de 2003 (3).

• El jugador del Barcelona, Philippe Coutinho, anotó su primer doblete en LaLiga precisamente ante el Rayo Vallecano, en marzo de 2011 como jugador del Espanyol.

• El jugador del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, ha marcado en los tres últimos de sus cuatro partidos ante el Barcelona en LaLiga, tres goles en total, todos con el Atlético de Madrid, pero su equipo perdió los cuatro encuentros.

• Andoni Iraola va a dirigir su primer encuentro en LaLiga ante el Barcelona – solo dos entrenadores del Rayo Vallecano ganaron su primer partido con el conjunto madrileño ante el Barcelona en la competición: Gregorio Manzano, 2-1 en enero de 2002, y Fernando Vázquez, 1-0 en diciembre de 2002.