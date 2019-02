En Chivas responden a Macías: "Hay códigos de vestidor que respetar"

Alexis Vega dio su opinión tras las declaraciones del ex jugador del Rebaño Sagrado, ahora en León.

Luego de las últimas declaraciones vertidas por José Juan Macías, quien destapó tratos al interior de Chivas, Alexis Vega salió en defensa del equipo de José Saturnino Cardozo. El delantero, figura en el último Clásico Tapatío frente al Atlas con un hat-trick, señaló "códigos de vestidor" que el ahora goleador del León no honró.

"Mis compañeros me recibieron de la mejor manera, hay un equipo unido y hay códigos por respetar, lo que pasa se queda en el vestidor. El equipo está unido, queremos los mismos objetivos y primero Dios lo vamos a lograr", mencionó en conferencia de prensa.

Vega mencionó no tener inconvenientes en Chivas. El seleccionado nacional ya tuvo la experiencia de convivir con extranjeros durante su paso por el Toluca.

"Sí, he estado en un vestidor de mucho extranjero. Siempre me trataron de la mejor manera y ahorita llego a Chivas, mis compañeros me recibieron bien. Hay códigos que se respetan que no podemos decir y mis compañeros me han tratado de la mejor manera, apoyándome y aquí no hay nada de celos", señaló.

Alexis manifestó no haber tenido problemas en Metepec respecto a que el mexicano es el peor enemigo del mexicano, frase utilizada por José Juan.

"Sí, lo hemos visto. En todo momento, siempre los mexicanos van a tener envidia de que te pueda ir bien. Empiezan los malos comentarios y sabemos que puede pasar. A mí no me ha pasado, me he llevado bien con todos, somos un equipo unido. Las declaraciones de José Juan nos tienen sin cuidado y ya pensando en Pachuca".