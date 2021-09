En Chile, ¿qué canal transmite PSG - Clermont, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

En el Parque de los Príncipes, una nueva oportunidad para Mbappé de protagonizar ante las notables ausencias de Messi y Neymar post fecha FIFA.

Ante una de las máximas revelaciones de la liga francesa, el Clermont que está tercero e invicto tras tres jornadas, se pone a prueba el poderosísimo Paris Saint-Germain, que no podrá contar con el lesionado Sergio Ramos todavía ni con Neymar ni Messi, recién llegados desde Sudamérica tras la triple fecha FIFA de Conmebol. En el último examen pre-Champions, Pochettino no puede fallar si pretende mantener el puntaje perfecto y en Goal te damos las claves para no perderte detalle alguno.

El fixture de Lionel Messi para la temporada 2021/22 en PSG

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO PSG - Clermont FECHA Sábado 11 de septiembre ESTADIO Parc des Princes HORARIO 12

¡Puedes ver la Ligue 1 y la Eredivisie además de todos los capítulos de Los Simpson con tu cuenta de Star+!

CÓMO LLEGAN

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING