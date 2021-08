En Chile, ¿qué canal transmite Inter - Genoa, dónde ver en vivo y a qué hora?

El Grifo quiere dar el golpe en su visita a la casa del campeón, que se renovó desde el banco a la cancha y no quiere bajar la guardia.

Comienza la defensa del título del Scudetto del Inter y en el ambiente Nerazzurri la sensación es de no soltar la corona tan fácilmente. Si bien Juventus, Atalanta y el resto de los candidatos se notan fuertes, pese a sus bajas el monarca ha sostenido la base de su plantilla, al argentino Lautaro Martínez y a los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez. El desafío de ganar la Serie A no es nada sencillo, pero en tiempos de reestructuraciones el gigante de Milano no se quiso quedar fuera de los cambios. ¿Cómo veo el estreno si estoy en Chile?

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Genoa FECHA Sábado 21 de agosto ESTADIO Giuseppe Meazza HORARIO 12:30

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

CANAL SEÑALES / STREAMING HORARIO ESPN 3 VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD) *Por streaming lo podrás seguir en ESPN Play 12:30