En Chile, ¿a qué hora es y qué canal transmite Dinamo Kiev vs. Barcelona, por la Champions League?

, con la sorpresiva ausencia de Lionel Messi, visita este martes a Dinamo de Kiev, en un duelo clave por la cuarta fecha grupal de la UEFA . El equipo que dirige Ronald Koeman tiene campaña perfecta en el Grupo G y con una victoria sellará anticipadamente su paso a los octavos de final. El cuadro de , por su parte, es tercero con un punto, por detrás de la pero por delante del Ferencvaros húngaro.

LAS FORMACIONES

El partido a jugarse hoy martes 24 de noviembre a las 17:00 hora chilena irá por ESPN, en sus señales ESPN 2 y ESPN 2 HD.

Para computadores, tablets, smart TVs, iOS y Android, estará disponible la plataforma online de ESPN, Play en PCs y MAC y App en smartphones para todos los clientes de las diferentes empresas que ofrecen el servicio de tv cable.

Las señales, por cableoperador:

