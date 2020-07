En Always Ready no creen que sea seguro volver a la actividad deportiva

El vicepresidente de Always, Andrés Costas, asegura que no le parece bien que se vuelva a jugar cuando los casos de Covid-19 aumentan más en Bolivia.

Para la directiva de Always Ready, sería peligroso retornar al fútbol en en estos días porque los contagios aumentan día a día y todavía no se llegan a los picos más altos de la enfermedad que posiblemente se den en agosto y septiembre.

Andrés Costa, vicepresidente de Always Ready, reflexiona sobre el posible regreso a los entrenamientos y al fútbol de la primera división y cree que sería muy irresponsable volver a jugar el torneo en medio de la pandemia.

"Muchos colegas y dirigentes digieron que la visión de Always Ready estaba errada: al pedir que el fútbol no vuelva en julio. En base a todo lo que está sucediendo se da la razón a la dirigencia de Always Ready es momento de pensar en la vida de los actores del fútbol Boliviano.", dijo Costas.

La muerte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, el domingo pasado, hizo meditar a los dirigentes del fútbol nacional que priorizan la vida de las personas antes de cualquier otra necesidad como la de volver a jugar.

"Estoy seguro de que va a ver tiempo para que el fútbol retorne, pero la vida es más importante.", agregó Costas.