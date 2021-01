Elogios para James Rodríguez por su golazo al Leicester

Pese a que los Toffees no pudieron aprovechar la ventaja lograda por Rodríguez y terminaron empatando a un gol, lo hecho por el cucuteño en cancha despertó buenos comentarios luego del compromiso.

El golazo de James con su pierna menos hábil destacó en la jornada de la Premier League por la precisión del remate y lo inusual de ver al hombre de Selección Colombia definir con la derecha.

Carlo Ancelotti aseguró que "El gol fue increíble, no estoy acostumbrado a ver a James marcar con el pie derecho". Además, para el técnico italiano en un análisis más profundo, sus rivales tampoco esperaban esa resolución para la jugada. "Creo que ese era el problema de los defensores de Leicester, que no esperaban que él se saque ese remate", agregó.

Pero la acción del '19' también fue vista desde el lado que lo padeció. Brendan Rogers, técnico de los 'Zorros', tampoco ahorró elogios para Rodríguez por su tanto: "Mostró su gran calidad, fue un gol fantástico. Es un jugador de primera clase".

