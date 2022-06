Los socios del club vasco eligen este 24 de junio entre Arechabaleta, Barkala y Uriarte para suceder a Elizegi como presidente.

El 24 de junio de 2022 será una fecha clave en el futuro del Athletic Club. Los socios del club de Bilbao están llamados a las urnas para elegir quién será su nuevo presidente para los próximos cuatro años. Iñaki Arechabaleta, Ricardo Barkala y Jon Uriarte se presentan a las elecciones con tres proyectos distintos para ser presidente uno de los clubes más señeros del fútbol español.

Elecciones a presidente del Athletic Bilbao 2022 en directo: votaciones, resultados, escrutinio, candidatos, quién es el nuevo presidente y entrenador

¡Buenos días! Comienza un día clave en el futuro del Athletic Club y vamos a contarte todos los detalles en directo. Desde las 9 de la mañana y hasta las 21 horas los socios del club están llamados a acudir a las urnas instaladas en el Nuevo San Mamés para elegir a su nuevo presidente.

¿Qué socios pueden votar y cómo es el sistema de votación?

Serán electores, los Socios y Socias de Número en que concurran los siguientes requisitos:

a) Tener la mayoría de edad civil.

b) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles.

c) No tener suspendida su condición de Socio o Socia al momento de convocarse las elecciones.

d) Gozar de una antigüedad de un año ininterrumpido como Socio o Socia del Club.

e) Estar incluido en el Censo Electoral.

"El recinto electoral se abrirá a las 9 de la mañana y se cerrará a las 21:00 horas. Un arco entre la puerta 22 y 23 servirá de entrada a socios y socias, que repartirán su voto en las 24 urnas repartidas por el estadio. Las personas con acreditación de movilidad reducida tendrán espacio en la explanada de San Mamés para aparcar únicamente mientras el socio/a esté votando. Deberán abandonar la zona después de haber ejercido su derecho y efectuar su salida por las puertas 2 y 3.

Los/as socios/as han recibido este jueves un correo electrónico con la información del número de mesa en la que deberán votar -dato que también pueden comprobar en el Txoko de Socios/as- y el plano del escenario electoral. A la entrada de San Mamés se les solicitará el DNI o el pasaporte en vigor", explicó el club vasco en su web oficial.

¿Cómo funciona el sistema electoral: votaciones y escrutinio?

Una vez cerradas las urnas a las 21 horas y después de que la Junta Electoral haga el recuento y dé su visto bueno para ello, se permitirá el acceso al campo al público por la misma puerta que se habilitó para la salida (2-3), que ya estará cerrada.

Serán admitidas las candidaturas que sean promovidas por al menos un 5% de los Socios y Socias con derecho a voto. Sólo serán considerados válidos los avales a candidaturas recogidos en los impresos oficiales que expedirá el Club, en los que además de su firma manuscrita por ellos rubricada, deberán constar el nombre, apellidos, DNI y código de Socio, acompañado de la fotocopia del DNI en vigor o fotocopia del Pasaporte en vigor, debiendo aprobarse dicha documentación por la Junta Electoral. Cualquier aval para una candidatura presentado en documentación distinta de la aprobada oficialmente por la Junta Electoral y expedida por el Club, o recogido fuera de los plazos señalados en el artículo 73 de los Estatutos del Club será declarado nulo.

La proclamación de candidaturas por la Junta Electoral será el jueves 9 de junio de 2022, a las 18:00 horas y se publicarán en el tablón de anuncios del Club durante 7 días, hasta las 18:00 horas del jueves 16 de junio 2022.

La votación se celebrará en el Estadio de San Mamés, en Bilbao, el viernes, 24 de junio de 2022, en horario ininterrumpido de 09:00 a 21:00 horas.

Existirán un total de al menos 25 urnas, destinándose al menos 24 de ellas a la votación presencial y la restante para el voto por correo.

Para ejercer el derecho a voto, los electores deberán identificarse con el D.N.I. o Pasaporte en vigor.

¿Quiénes son los candidatos a presidente del Athletic en las elecciones de 2022?

Iñaki Arechabaleta

Iñaki Arechabaleta, nacido en Bilbao hace 63 años y con más de 56 como socio de los 'leones', es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y actualmente ocupa el cargo como adjunto al consejero delegado de Vocento, en donde ha trabajado durante 27 años.

Ha presentado 3.304 avales para respaldar su candidatura y ahora mismo es el tercer candidato en cuestión de apoyos presentados y tendría que dar un vuelco a la situación el día de las votaciones. Los candidatos debían conseguir un 5% de avales entre el electorado para poder presentarse oficialmente y aunque son un indicativo de los apoyos de cada candidato, no son totalmente decisivos. En 2018 Elizegi presentó casi 1000 apoyos menos que Uribe-Echevarría y se acabó imponiendo en los comicios.

"Soy un hombre de fútbol y de gestión. Vengo a aportar mi experiencia personal", dijo en su presentación.

Como no podía ser de otra forma, la filosofía del Athletic sería la mismo bajo su mandato, habiendo dejado claro que "no se discute, modifica o cambia. No es una debilidad, sino una fortaleza".

En cuanto a miembros del club, y más concretamente el entrenador, Arechabaleta ha llegado a un acuerdo con Marcelo Bielsa para que sea su entrenador. El argentino ya estuvo en el Athletic en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013 en las que llevó a los vascos a disputar las finales de la Europa League y la Copa del Rey.

Además, también se refirió a su intención de fichar a Julen Jon Guerrero, hijo de la leyenda en el Athletic: "Si es posible vamos a ir a por él".

Ricardo Barkala (Portugalete, 1955), es el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao y candidato a la presidencia del Athletic Club de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo viernes 24 de junio en San Mamés, el estadio del club bilbaíno.

Barkala es Diplomado en Estudios Avanzados de Intervención Pública y Economía Regional por la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), y con Másteres en Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad de Deusto y la EHU y Gestión Avanzada por la Universidad de Deusto.

En estas elecciones, a Barkala le cuelga el sambenito de candidato del PNV, el partido que gobierna en el País Vasco y en el Ayuntamiento de Bilbao y con influencia en el palco de San Mamés.

Lleva detrás una trayectoria de cargos gubernamentales que, aunque haga esfuerzos por quitárselo de encima, justifica ese sambenito. Barkala ha ocupado cargos tanto en el Ayuntamiento de Bilbao como en el Gobierno vasco.

Barkala cuenta con 4.450 avales que respaldan su candidatura.

Definido a grandes trazos, el proyecto de esta candidatura se basa en que los mejores jugadores vascos jueguen en el Athletic Club. Para conseguirlo, Barkala contará como director deportivo como Ramón Planes, el prestigioso técnico que hasta ahora trabajaba en el Barcelona y también paso anteriormente por el Getafe y el Espanyol.



El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao ya ha ligado el nombre de un entrenador a su candidatura y apuesta por la vuelta de Ernesto Valverde.

Antes había dejado en el aire que Marcelino García Toral, que ante la cita electoral ha dejado el cargo, tenía papeletas para continuar en el banquillo de San Mamés pero finalmente no se cumplirá.

Es un reconocido emprendedor, fundador de la plataforma de reventa de entradas "Ticketbis". Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Univerdad de Deusto, Jon Uriarte trabajó también como analista para las firmas "Merrill Lynch" y "Morgan Stanley".

"Ticketbis", la plataforma que fundó junto con su socio Ander Michelena, fue vendida en 2016 por 165 millones de euros. Actualmente, dirige otra compañía que supo crear, denominada "All Iron Group".

Es el candidato más joven y el que más apoyos ha presentado en cuestión de avales a pesar de que empezó la campaña un poco más tarde que los otros dos socios que se presentan. En total ha aportado 6.254 firmas.

Al igual que su rival Ricardo Barkala, Jon Uriarte ha anunciado que si gana volvería Ernesto Valverde al banquillo del conjunto vasco.

"No tenemos duda de que, con esta plantilla, desplegará un fútbol como el que queremos. Su profundo conocimiento del Athletic Club, es la mejor garantía para nuestro proyecto. Ernesto conoce como nadie el Club, conoce la cantera y la necesidad de apostar por los jóvenes, y es un entrenador que siempre ha priorizado el interés del Club. Sabemos que se va a involucrar en el proyecto, que va a aportar al mismo y, sobre todo, que va a aportar – como siempre ha hecho – mucho al desarrollo de talento joven que es clave en nuestro proyecto", explicó Jon Uriarte sobre la elección de Valverde.

“Lezama fue la mejor escuela del mundo, pero no se ha desarrollado como debería. No está tan mal, pero hemos visitado escuelas punteras que hacen mejor las cosas, se van modernizando y trabajan el rendimiento del jugador. En Bilbao se hace, pero no como en otros sitios. Nos están adelantando y hay que corregir. Muchas escuelas se fijaron en Lezama para crecer y ahora nos han adelantado”, sostuvo el propio Uriarte en un encuentro con socios, según informa el medio “El Correo”. Por otra parte, en “Radio Marca”, reconoció que quiere aplicar “contratos por objetivos”, justificando que “es algo normal en el mundo empresarial y en ligas como la Premier League”. Y agregó, dando un nombre propio, el de Iñigo Martínez: “Es vital para el club y así se tratará”.

Además, el candidato quiere armar, según sus propias declaraciones, “una especie de CEO deportivo que tenga a su cargo tanto al primer equipo masculino como el femenino”.

Sin embargo, este papel está entredicho después de que hayan prescindido de Carlos Aviña. El mexicano estaba llamado a ocupar este papel pero la candidatura ha dejado de contar con él por unos polémicos mensajes que publicó en redes sociales hace una década.

¿Quién será el nuevo entrenador del Athletic tras las elecciones a presidente de 2022?

Marcelo Bielsa 2.0, la opción de Arechabaleta Iñaki Arechabaleta ha apostado por la vuelta de Bielsa . El técnico de Rosario ya ocupó el banquillo durante dos temporadas entre 2011 y 2013 y fue subcampeón de la Copa del Rey y de la Europa League.

El ex del Leeds hizo una extensa presentación de más de una hora en la que explicó por qué está dispuesto a volver y cómo sería su proyecto con la actual plantilla y los jugadores que podrían subir del filial, el Bilbao Athletic.

"Le comenté que quería evaluar la proposición, pues era una responsabilidad muy grande recibir el compromiso de dirigir al Athletic, más aún para mí que ya dirigí al equipo. A medida que pasaron los meses de marzo, abril... veía que el equipo jugaba bien y le dije que lo mejor para el equipo era que el entrenador continuase. Pero la respuesta que me dio Iñaki era que ellos iban a esperar a la decisión de Marcelino y que tras ella volveríamos a hablar. Por lo que hasta que acabó LaLiga no habíamos tomado la decisión", explicó Bielsa.

Valverde, el entrenador de Barkala y Uriarte

Por su parte, Valverde podría vivir una tercera etapa en el banquillo de San Mamés. Tanto Ricardo Barkala como Jon Uriarte quieren volver a contar con el técnico extremeño, que no ha entrenado desde 2020 cuando fue destituido en el Barcelona.

Antes, Valverde vivió otras dos etapas en el conjunto vasco y especialmente exitosa fue la segunda en la que fue campeón de la Supercopa de España en 2015, subcampeón de la Copa del Rey en 2015 y disputó la UEFA Champions League.

Jon Uriarte explicó los motivos de su elección en un comunicado en su web oficial: "Diseñamos un proyecto transformador en el área deportiva y, para desplegar cambios en la estructura, es necesario contar con estabilidad en el primer equipo. Y el entrenador que más estabilidad puede dar en este Club es, sin duda, Ernesto. Hemos valorado apuestas más arriesgadas (que tenían un gran encaje), pero hace semanas que llegamos a la conclusión de que necesitábamos la pieza de Ernesto en el primer equipo para comenzar a construir con estabilidad nuestro proyecto. Ernesto es además un entrenador que ha sabido adaptarse a la perfección a las plantillas que ha tenido y jugar, tanto en Bilbao, como en Grecia, Valencia y Barcelona, el juego que mejor se ajustaba a sus plantillas y el modelo de Club.

La candidatura de Barkala publicó un vídeo para anunciar la elección de Valverde recordando sus mejores momentos como jugador en el banquillo y publicó un escueto comunicado en su web oficial: "La candidatura de Ricardo Barkala desea comunicar que, en caso de resultar ganadora, el entrenador elegido para encabezar su proyecto deportivo para el Athletic Club es Ernesto Valverde".