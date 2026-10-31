Cómo ver el Elche-Valencia con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

El Elche recibe al Valencia en el estadio Martínez Valero de Elche en un partido de LaLiga de gran importancia para los visitantes.

El Valencia ocupa la 19.ª posición de la tabla, hundido en la zona de descenso, y al equipo de Javier Aguirre se le acaba el tiempo para enderezar la temporada. Dos derrotas consecutivas, incluida la sufrida por 1-2 ante el Villarreal en su último partido de liga, no han contribuido a aliviar la presión.

El Elche, por el contrario, llega en una situación bastante mejor. El equipo de Martin Anselmi ha ganado dos de sus tres últimos partidos de LaLiga y venció al Rayo Vallecano por 3-0 en su encuentro liguero más reciente. Ocupa la 16.ª posición y buscará ampliar la distancia con los tres últimos clasificados.

Los enfrentamientos directos entre ambos clubes añaden aún más interés al partido. El Elche ganó el duelo más reciente por 1-0 en este estadio en abril de 2026, y al Valencia no le ha resultado fácil imponerse en este enfrentamiento en los últimos años.

Para Aguirre, este es el tipo de partido que su equipo sencillamente no se puede permitir perder. Una derrota en el Martínez Valero agravaría la crisis del Valencia en la lucha por la permanencia, con la temporada ya en un momento crítico.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Elche-Valencia, incluidos el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por internet, la hora de inicio, las novedades de los equipos y mucho más.

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