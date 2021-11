El PSG no facilita la salida de Pochettino y el Manchester United sondea a Ernesto Valverde

El Manchester United ha mantenido conversaciones con el ex entrenador del Barcelona, ​​Ernesto Valverde, para convertirse en su nuevo entrenador, según ha podido confirmar GOAL.

No obstante, Mauricio Pochettino sigue siendo el objetivo número uno para reemplazar a Ole Gunnar Solskjaer de forma permanente el próximo verano, pero el Paris Saint-Germain no parece dispuesto a dejarlo ir y se agarran a que tiene contrato en vigor hasta 2023.

Michael Carrick se ha hecho cargo del equipo como técnico interino y logró una victoria por 0-2 en su debut ante el Villarreal en la Liga de Campeones el martes por la noche. Pese a la victoria, el club está en negociaciones para firmar un recambio de Solskjaer hasta el final de la temporada y dentro de esa lista de candidatos está Valverde.

El artículo sigue a continuación

Según ha podido conrastar GOAL, la idea es firmar a un técnico interino con contrato sólo para lo que queda de curso y reformular el proyecto a largo plazo el próximo verano, momento en el que PSG podría estar más abierto a dejar salir al Pochettino.

En ese sentido, el argentino fue cuestionado sobre si estaría interesado en el puesto del United durante su última rueda de prensa en el PSG.

“Estoy muy concentrado en el fútbol. No soy un niño, no soy un niño; pasé toda mi vida jugando al fútbol y ahora 12 años siendo entrenador, estamos en un negocio y los rumores están ahí. Entiendo completamente lo que está pasando, a veces es positivo o, a veces, negativo, pero este tipo de cosas no pueden distraerme. Lo que esté haciendo otro club no es asunto mío, y no voy a cometer el error de hablar. Las cosas se malinterpretan y se salen de contexto", sentenció.