El XI ideal de Johnny Herrera es la U del 2011 más ¡Alexis Sánchez!

El ex portero escogió a su equipo ideal con diez titulares del León campeón de la Sudamericana.

Johnny Herrera dijo adiós al fútbol esta semana y en su faceta como comentarista el histórico golero de la Universidad de Chile eligió al XI ideal de su carrera. En una particular decisión, se quedó con el equipo laico que conquistó la Copa Sudamericana el 2011 pero incluyó a Alexis Sánchez en aquel ataque de Gustavo Canales y Eduardo Vargas que completaban Francisco Castro, Guillermo Marino o Gustavo Lorenzetti en aquel entonces. Con el ariete del Inter de compañero ganó dos veces la Copa América.

En TNT Sports, el Samurái incluso bromeó con lo que podrían haber logrado en el caso de contar con el tocopillano en el plantel soñado de la U que trascendió las fronteras con fútbol vistoso. Herrera, que estuvo anticipando la sorpresa de su escuadra, hizo más fantasía señalando que "pedíamos un préstamo, no sé de dónde sacábamos plata, y lo traíamos para jugar Copa Libertadores". Cuando el Bulla se consagró, Sánchez acababa de ser vendido por Udinese al Barcelona en 26 millones de euros. La fantasía, al momento, no tenía cómo darse.

El término de una era

"A ese equipo no le ganaba nadie. No nos ganaba nadie. Triste que no se pudo sostener en el tiempo y por eso perdimos la Copa Libertadores (2012)", extendió Herrera Muñoz, que le dio la banca a -como era de esperar- Jorge Sampaoli. "No quería relacionadores públicos en el equipo, quería a un entrenador que te exigiera y te tirara para adelante: era el indicado", justificó así aquella decisión.