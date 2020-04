El XI de Lucas: la insólita formación con jugadores del Dortmund y Colo Colo

La Pantera Barrios eligió a los once mejores compañeros de su carrera y sorprendió con dos albos de su primer paso por Macul.

Lucas Barrios, delantero de 35 años que juega por Gimnasia de La Plata, comienza a proyectar su carrera como entrenador y por lo mismo hace el curso para llegar preparado al momento en el que decida colgar los botines.

En esa dinámica, cuando Dalealbo le preguntó por una oncena ideal de compañeros con los que ha compartido a lo largo de su carrera, el argentino nacionalizado paraguayo se animó optando por ocho con los que vivió su etapa más gloriosa en la actividad. Ocho del , club con el que ganó dos veces la y una la (con un total de 49 goles).

"Lewandowski era mi suplente"

"Ofensivo, pero no huevón", describió el que sería su estilo. "Quiero ser entrenador, estoy haciendo el curso, voy por el año y medio. Este año termino el segundo, y el próximo ojalá pueda recibirme. Tuve a Klopp, Lippi, Martino, Gareca me hizo debutar en Argentinos, Sergio Batista, Chiqui Arce, Ramón Díaz en la selección paraguaya, Turco Mohamed, muchos técnicos con los que viví cosas lindas y tengo un recuerdo", complementó sobre los ingredientes que buscará añadirle a su estilo cuando se vista de buzo.

Sobre un potencial regreso a , del cual eligió sin dudarlo a Rodrigo Kalule Meléndez como sostén de su mediocampo ideal -junto a Ilkay Gundogan- y a José Domingo Mingo Salcedo (con Bruno Cortez como alternativa), redondeó que "obvio, ¿cómo no? Colo Colo es mi casa, si me fui, fueron las circunstancias. Si hago carrera de entrenador, no sé si lo dirigiré, pero si se da la chance, pueden estar tranquilos, tendrán a uno más ahí. Ojalá que se pueda dar esa posibilidad y a eso apunto".