El Wolverhampton confirma que quiere romper la cesión de Jesús Vallejo

"Claramente no ha funcionado", aseguró Nuno Espírito Santo al valorar la posible marcha del central en enero.

El futuro de Jesús Vallejo parece que no pasará por seguir en el Wolverhampton y el jugador maño romperá su cesión en el club inglés y el le buscará un nuevo equipo donde pueda sumar más minutos para seguir creciendo en la élite.

De hecho, el entrenador del conjunto inglés, Nuno Espírito Santo, no ocultó que su salida puede ser lo mejor para todas las partes y fue contundente a la hora de asegurar que el fichaje de Vallejo "claramente no ha funcionado".

"Probablemente se vaya porque quiere jugar. Es un futbolista joven y talentoso que trajimos aquí con altas expectativas, pero no ha funcionado. Así que es hora de que se vaya y encuentre un club en el que pueda jugar y siga progresando porque el talento está ahí. No ha sido algo instintivo, sino basado en los hechos. Tuvo momentos en los que jugó, momentos en los que jugó bien y algunos momentos en los que no actuó tan bien, así que ese es el caso de Vallejo. Claramente no ha funcionado", aseguró el técnico.

Por su parte, ya hay varios clubes que se han interesado por el ex jugadr del como son el o el Eintracht de Frankfurt, donde Vallejo ya estuvo cedido hace tres años y ofreció muy buen rendimiento.