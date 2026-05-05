El Willem II dio un paso clave hacia la Eredivisie al vencer al RKC Waalwijk, que jugó con diez

El martes, el Willem II dio un paso clave hacia la siguiente ronda de los play-offs de la Keuken Kampioen al vencer 0-1 al RKC Waalwijk en el derbi de Brabante. Puede sentenciar la eliminatoria el sábado (16:30 h).

La noticia se vio ensombrecida por el fallecimiento de la hija del jugador del Willem II Mounir El Allouchi. El centrocampista, que iba a entrar como suplente a un cuarto de hora del final, recibió en el minuto 20 —su número de dorsal— una emotiva muestra de apoyo.

La primera parte fue aburrida: solo algún pinchazo aislado de RKC y Willem II. Ryan Fage disparó con peligro, pero el portero Thomas Didillon-Hödl no tuvo que intervenir.

En la segunda parte hubo más acción. A los dos minutos, Devin Haen, aún sin ritmo, remató, pero Yanick van Osch atajó.

A la hora de juego, Jesper Uneken llegó tarde en una entrada y vio la segunda amarilla. Solo tres minutos después, el Willem II se adelantó cuando Godfried Roemeratoe desvió un córner a su propia portería: 0-1.

Haen se retiró a veinte minutos del final y cedió su lugar a El Allouchi, quien casi marca con un disparo al ángulo que la defensa local sacó bajo palos.

Con diez, el RKC contuvo el marcador, pero la vuelta en el Koning Willem II se antoja complicada, sobre todo sin Uneken.