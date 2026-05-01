El Vitesse recibe una gran noticia sobre el futuro del club

El Tribunal Supremo respaldó el viernes al Vitesse: confirmó la sentencia del 3 de septiembre de 2025 que admite al club de Arnhem en el fútbol profesional.

El fiscal general del Tribunal Supremo respalda mantener la licencia, lo que refuerza la posición del club frente a la KNVB.

Por tanto, la sentencia del Tribunal de Apelación sigue vigente y el Vitesse mantiene, de momento, su licencia profesional.

Reacción del Vitesse

A través de la web del club, el Vitesse reacciona a la buena noticia. Claudia Lap, presidenta del Consejo de Supervisión, toma la palabra: «En este asunto aún no hay ganadores; el tiempo es y sigue siendo nuestro enemigo. Lo que nos importa no es seguir jugando de forma provisional, sino jugar de forma definitiva».

Para ello necesitamos la Aprobación de Cambio de Control y una licencia. Desde hace meses mantenemos intensas conversaciones con la KNVB y la Comisión de Licencias, ya en su fase final. Esperamos una resolución rápida, pues cada semana cuenta para preparar la próxima temporada», añade Lap.

Concluye con una nota positiva: «Es una señal jurídica importante y seguimos comprometidos con consolidar el futuro de nuestro club».

De momento, el día a día del club no cambia: sigue trabajando en la estabilidad deportiva, organizativa y financiera, concluye el comunicado.