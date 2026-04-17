El Vitesse no logra el cuarto puesto; el ADO Den Haag arrolla a un RKC Waalwijk muy flojo

El ADO Den Haag goleó al RKC Waalwijk el viernes por la noche, en un partido que homenajeó antes del inicio a Michiel Kramer, quien se despide del equipo. El SC Cambuur perdió en Doetinchem y el Vitesse, pese a su empate, aún no ganó la cuarta fase de la Keuken Kampioen Divisie, aunque necesitaba otros resultados. El Willem II lidera ahora la lucha por un puesto en los play-offs de ascenso.

Tras ocho jornadas, Willem II lidera con 19 puntos, seguido de ADO con 18 y Vitesse con 17, este último con un partido menos en la cuarta fase. En la tercera, Willem II peleó el título, pero SC Cambuur lo conquistó. Recuerden que el tercero no avanza a los play-offs si los dos primeros ya ganaron una fase.

ADO Den Haag 5-1 RKC Waalwijk

El ADO se adelantó a los doce minutos con un remate de Bryan Fiabema en el segundo palo: 1-0. Aunque ya es campeón, no bajó el ritmo y, tras el descanso, amplió la ventaja hasta el 5-0. Tim van der Leij marcó el 5-1 para el RKC.

De Graafschap - SC Cambuur 3-1

Cambuur, ya ascendido, se adelantó con un cabezazo de Jort van der Sande tras falta de Mark Diemers. Diez minutos después, Nathan Kaninda empató con un potente disparo desde la frontal. Justo antes del descanso, Levi Schoppema, tras regatear al portero, remató desde un ángulo difícil y puso al local por delante. En la segunda parte, Joran Hardeman marcó a los dieciséis segundos de entrar: 3-1.

Almere City FC - FC Dordrecht 4-1

Ferdy Druijff, de vuelta en el once, abrió el marcador el viernes en Almere con un disparo raso desde fuera del área: 1-0. Poco después, Marley Dors aumentó a 2-0 tras una gran jugada. Justo antes del descanso, Robin van Asten recortó para el Dordrecht, pero no bastó. Tras el descanso, Druijff y Jamie Jacobs sentenciaron: 4-1.

Vitesse - MVV Maastricht 0-0

Pese a su dominio, el Vitesse no marcó y quedó tercero en la fase tras el empate sin goles ante el MVV.

Willem II - Jong AZ 3-0

Devin Haen abrió el marcador de cabeza en el 10’ y, tres minutos después, Siegert Baartmans hizo el 2-0. Finn Stam, de vuelta tras una larga lesión, sentenció en la segunda parte con un giro y disparo al segundo palo.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 2-2

Anthony van der Hurk falló una ocasión clara, pero el lateral izquierdo Koen Jansen abrió el marcador en el 17’. Justo antes del descanso, Joshua Nisbet amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área que golpeó el poste y entró.

En la segunda parte, el Roda desperdició su ventaja. Romano Postema recortó distancias y, aunque el Emmen se quedó con diez, el visitante fue superior. Postema igualó 2-2.

Helmond Sport - VVV-Venlo 2-0

Los visitantes en Helmond no obtuvieron resultado. El partido estuvo sin goles hasta que el Helmond Sport tomó la delantera. El suplente Labinot Bajrami marcó el 1-0 y Noah Makanza amplió la ventaja poco después. Una victoria clave para los de Helmond en una temporada mediocre.

Jong PSV - Jong Ajax 0-1

La primera parte en De Herdgang fue aburrida. A la hora de juego, Don O'Neil, con un disparo a la escuadra, puso por delante al Jong Ajax. El Jong PSV no reaccionó y los jóvenes de Ámsterdam se llevaron la victoria.

Jong FC Utrecht 3-0 FC Eindhoven

El FC Eindhoven, cuyo entrenador Jan Poortvliet acaba de renovar, vivió una noche dramática. John Neeskens provocó un penalti que Rafik El Arguioui transformó, y dos minutos después Tijn den Boggende hizo el 2-0. Al inicio del segundo tiempo Den Boggende anotó el 3-0 y sentenció el partido. En el descuento, Amir Bryson vio la roja para el Eindhoven.

TOP Oss 4-2 FC Den Bosch

Kévin Monzialo adelantó al FC Den Bosch a los nueve minutos, tras un penalti torpe de Bryan van Hove. Poco después del descanso, Stan Maas duplicó la ventaja visitante. Mauresmo Hinoke devolvió la esperanza al TOP Oss dos minutos después. A mitad de la segunda parte, Mart Remans recortó distancias desde cerca. El partido se detuvo unos minutos por fuegos artificiales lanzados desde fuera del estadio. Al reanudarse, Van Hove marcó el 3-2. El suplente Maxim Mariani sentenció con el 4-2 en el último minuto.