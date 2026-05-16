El VfL Wolfsburgo aún confía en mantenerse; el FC St. Pauli y el FC Heidenheim descenderán de la Bundesliga

El VfL Wolfsburgo aún puede salvarse en la Bundesliga. En la última jornada venció 1-3 al FC St. Pauli y terminó decimosexto. El St. Pauli desciende, igual que el FC Heidenheim, que perdió 0-2 ante el FSV Mainz 05.

El marcador: FC St. Pauli 1-3 VfL Wolfsburgo.

El partido tardó en arrancar, pero a mitad de la primera parte ambos equipos estrellaron el balón en el larguero: Joel Fujita para el St. Pauli y Adam Daghim para el Wolfsburgo.

A los diez minutos, Konstantinos Koulierakis cabeceó un córner y marcó el 0-1.

En la segunda parte llegó el 1-1 de Ceesay, también de cabeza, pero poco después un desafortunado desvío de Vasilj devolvió la ventaja al Wolfsburgo: 1-2.

El marcador se movió de nuevo poco después: 1-3. Christian Eriksen falló un penalti, pero Dzenan Pejcinovic aprovechó el rebote para sentenciar. El Wolfsburgo, 16.º, disputará los play-offs de ascenso/descenso contra el 3.º de la 2. Bundesliga: SV Elversberg, Hannover 96 o SC Paderborn.

El St. Pauli, que había ascendido en 2024, desciende tras quedar decimocuarto la temporada pasada.

El Heidenheim necesitaba ganar al Mainz para salvarse, pero perdía 0-2 al descanso, con goles de Tietz y Amiri, y ese marcador no cambió.

El Heidenheim necesitaba ganar al Mainz para salvarse, pero perdía 0-2 al descanso, con goles de Phillip Tietz y Nadiem Amiri. Ese marcador se mantuvo y el equipo descendió tras tres temporadas en la Bundesliga.